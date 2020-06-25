《怪奇物语 3》《AER》 Epic 免费领取，下周是《流放者柯南》

IT之家 6 月 25 日消息 《怪奇物语 3》和《AER》已经在 Epic 商城免费领取。下周免费将是《Conan Exiles - 流放者柯南》和《Hue》。

《AER》

变成鸟儿飞向天空，去探索和体验充满漂浮空岛的多姿多彩的世界。在遗失的古代遗迹中冒险，在那里，每一步都会让你离世界尽头更近。

古老的诸神已被遗忘，迷失在让世界分崩离析的大事件中，只在天空中留下零落的岛屿。这个充满无尽天空、多彩岛屿和古代遗迹的神秘世界，正面临着跌入黑暗深渊的危险。作为仅存的变形者之一，你被派去朝拜诸神之地。揭开可以帮你拯救现实的秘密。

游戏特色

自如变身飞鸟来飞行和探索

一个充满隐藏秘密和的广阔全新世界，待你发现

一次集奥秘、谜题和神庙为一体的朝圣之旅

通过充满活力的极简艺术风格来着重展现游戏氛围和画面

《怪奇物语 3》

《Stranger Things 3:The Game》是热剧《Stranger Things》第 3 季的官方伴侣游戏！体验原作中熟悉的事件，发掘前所未有的任务、人物互动和秘密！此冒险游戏将特色复古艺术风格和现代游戏机制相结合，为你带来有着独特全新风味的欢乐复古作品。

和热剧《Stranger Things》一样，在《Stranger Things 3:The Game》中，团队合作是一切的核心。粉丝们可两人一组，扮演剧中十二位令人喜爱的角色之一，在本地合作游戏中探索 Hawkins 世界，解决谜题，对抗 The Upside Down 中出现的邪恶存在。

IT之家了解到，下周免费的《流放者柯南》是由Funcom制作并发行的一款沙盒动作角色扮演游戏，本作的一大特点是游戏将发生在一个开放性的世界。玩家将在游戏中体验一把生存斗争，在荒野中找寻食物，搭建庇护所，抵抗野生动物的侵害。游戏模式将包括单人模式与联机模式。

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