历时三年，华为宣布将在英国剑桥建立光电子研发制造基地

IT之家 6 月 25 日消息 据央视新闻报道，当地时间 6 月 25 日，华为公司正式宣布其位于英国剑桥园区的第一期规划已经获批，主要用于光电子的研发与制造。

华为剑桥园区位于高科技企业云集的英国剑桥 “硅沼”腹地。一期规划用地 9 英亩，建筑面积达 50000 平方米，计划投资规模 10 亿英镑，预计将带来 400 多个工作岗位，落成后将成为华为海外光电子业务总部。这项投资将促进该区域高科技产业发展，进一步巩固剑桥作为全球创新中心的地位。

该项目规划经历三年多时间。2017 年，华为开始为光电子研发与制造基地选址，2018 年完成 500 英亩南剑桥郡新址的购买。2019 年初启动规划申请流程。这里原是文具企业 Spicers 位于索斯顿以西的造纸厂和生产基地。今年是华为进入英国市场的第 20 年，该公司目前在英国拥有 1600 名员工。

华为公司称，首期项目将聚焦光器件和光模块的研发、制造。通过集研发制造功能一体，以加速产品研发和商业化进程，更高效地将产品推向市场。光电子技术是光纤通信系统的一项关键技术，华为在英国的这项重大投资旨在推动相关技术应用于全球数据中心和网络基础设施。

IT之家获悉，今年初，英国决定允许华为有限度地参与5G网络建设，但禁止华为向网络提供核心设备，且其非核心设备参与度也被限制在35%之内。今年5月，美国对华为实施新制裁，限制其使用美国技术制造的芯片，英国政府不得不重新评估华为参与该国5G网络建设的影响。