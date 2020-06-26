无人出租车来了！沃尔沃与 Waymo 合作打造，2022 年开上高速

据国外媒体报道，当地时间周四汽车制造商沃尔沃与自动驾驶技术公司 Waymo 宣布，Waymo 成为沃尔沃的 “L4 级自动驾驶全球独家合作伙伴”，沃尔沃将利用 Waymo 的自动驾驶技术打造自动驾驶电动出租车。

据悉，沃尔沃还会将 Waymo 自动驾驶技术用于沃尔沃的两个子品牌极星（Polestar ）以及领克（Lynk）。



沃尔沃首席技术官亨里克 · 格林 (Henrik Green)在一份声明中表示：“全自动驾驶汽车有望将道路安全提高到前所未有的水平，并彻底改变人们的生活、工作和旅行方式。”“我们与 Waymo 的全球合作伙伴关系为沃尔沃、极星和领克均带来了令人兴奋的全新商机。” L4 级自动驾驶汽车可以在无人驾驶的情况下运行，但限于特定的地理位置和特定天气等条件。

目前，Waymo 旗下一些 L4 级自动驾驶汽车在亚利桑那州凤凰城郊区运营。 沃尔沃是第四个致力于将 Waymo 自动驾驶技术整合到自家汽车上的制造商。此前 Waymo 还与日产 - 雷诺、菲亚特克莱斯勒以及捷豹路虎签署了合作协议。

沃尔沃计划在未来几年发布数款电动汽车，其中包括充电型 SUV XC40 和 Polestar 2。此前，沃尔沃曾与叫车服务公司 Uber 达成协议，在 2019 年之前部署一批自动驾驶出租车，但计划被取消，原因是 2017 年 Uber 一辆自动驾驶测试汽车在亚利桑那州坦佩市发生车祸并导致一名横穿马路的行人死亡。目前沃尔沃仍在与 Uber 的自动驾驶部门合作。

去年，两家公司共同发布了自动驾驶版的沃尔沃 SUV XC90。 2017 年，Waymo 起诉 Uber，称后者窃取了公司的部分自动驾驶技术。第二年，两家公司达成和解协议。一项独立调查发现，Uber 仍在使用 Waymo 的一些设计。目前 Uber 正在权衡到底是与 Waymo 达成技术授权协议，还是对自家的自动驾驶汽车技术进行修改。

沃尔沃发言人表示：“与 Waymo 的合作协议不会影响沃尔沃与 Uber 的车辆供应协议。”“我们将继续为 Uber 提供自动驾驶车辆。” 沃尔沃还计划向客户出售有部分自动驾驶功能的汽车，这些汽车配有美国初创企业 Luminar 生产的激光雷达传感器。沃尔沃表示，这种汽车将能够在高速公路上自动驾驶，无需人工干预，并将于 2022 年开始交付。