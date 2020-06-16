美国监管机构鼓励苹果等公司分享自动驾驶平台测试信息

6 月 16 日消息，据国外媒体报道，自动驾驶技术虽然被认为还需要很长时间才会普及，但依旧有 Waymo、苹果、特斯拉等众多公司在大力研发这一技术，而为了推动自动驾驶技术的发展、提升公众对这一技术的信心，美国监管机构也在鼓励苹果等公司，收集和分享自动驾驶平台的测试数据。

鼓励苹果等公司收集和公布自动驾驶平台测试数据的，是美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA)，他们在周一公布了名为自动驾驶汽车透明度与安全测试的计划，这一计划将为公众提供一种了解自动驾驶汽车在美国哪些地方进行测试的方式。

根据美国国家公路交通安全管理局公布的计划，苹果等在公共道路上进行自动驾驶汽车系统测试的公司，可以自愿向他们提交相关的信息，然后由美国国家公路交通安全管理局公布在相关的网站上，供公众查看。

在美国国家公路交通安全管理局公布自动驾驶汽车路测信息的网站上，公众可以查阅测试进行的具体地点，是否在他们的居住地、工作地附近进行。

苹果等进行自动驾驶汽车路测的公司，自愿提交的信息也不局限于测试的地点，也可以提交更多的信息，测试的车型也可以提交并被公布。

美国国家公路交通安全管理局此举，是尝试集中自动驾驶汽车测试的信息，使相关的信息覆盖整个美国。目前，自动驾驶汽车测试相关数据的收集和提交，都是在州级监管机构的基础上上进行的，相关的规定也不相同。

美国国家公路交通安全管理局集中公布自动驾驶汽车测试的相关信息，有两个方面的考虑，其一是通过数据的收集和分享，推动自动驾驶技术的发展；其二则是提高这一尚未成熟的技术的透明度，增强公众对这一技术的信信心。

美国国家公路交通安全管理局的一名高官也表示，他希望自动驾驶汽车透明度与安全测试这一计划，能给那些对自动驾驶技术仍持怀疑态度的消息者提供更多的信息。