苹果称正努力解决开发者和 App Store 之间争端

据国外媒体报道，苹果的营销副总裁格雷格·乔斯维克 (Greg Joswiak)在接受媒体采访时表示，该公司正在努力倾听开发者的声音，努力解决开发者与该公司应用商店 App Store 之间的争端。不过，他也为苹果 App Store 的整个行为进行了辩护。

乔斯维克在苹果是负责 iOS、iPad 和 iPhone 业务的营销副总裁，他表示，App Store 平台对应用程序的审查程序已经作出调整，并且鉴于该平台存在的应用程序发行问题，苹果正在倾听开发人员的意见。

他在知名苹果新闻博主约翰·格鲁伯（John Gruber）的脱口秀节目中表示，“我在苹果已经几十年了，回顾 App Store 所走过的历程以及 iPhone 业务的发展，我们的确改变了用户和开发者的日常生活方式。”

“几乎很难记得（在 App Store 之前）是什么样子，”他继续说。“在那时，如果你是一位很不起眼的开发人员，你开发的软件产品可能很难得到发行。如果你开发的软件产品真的得到发行，帮助你推出软件的发行商和渠道商会拿走许多提成。作为一个小的软件开发人员，你的获益将所剩无几。”

“因此，无论你是一个小开发商还是一个大开发商，我们都向你提供了一个平台，让你在 App Store 获得在全球范围发售，这改变了一切。”他说，“我们一直在努力倾听来自开发人员的声音，而不仅仅是在像 WWDC (苹果全球开发者大会)这样的几个星期时间内，并且随着时间的推移，我们还在对此做出改善。”

他说，“本周，我们正在为开发人员做一些事情，如 API 和开发工具等。”

他说：“我们正在研究向我们提供反馈信息的新方法，甚至是对我们所做决定发起挑战的新方法。苹果首席执行官蒂姆? 库克（Tim Cook）就是这么说的。全球正希望我们——苹果和我们的开发商——共同取得进步。”