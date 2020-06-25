内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>Mac之家>Mac新闻

苹果自研 ARM Mac 官方爆料：全新 macOS 引导 / 恢复，Mac 共享模式

2020/6/25 23:47:57来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月25日消息 在今天的 WWDC 新会议视频中，苹果详细介绍了即将到来的 Apple Silicon Mac 过渡的系统架构。值得注意的是，这将意味着一些体验有了变化，包括新的 macOS 引导 / 恢复选项屏幕以及对目标磁盘模式的弃用，使用新的 Mac 共享模式。

当前，你可以在启动时访问各种 macOS 恢复功能，但是每个功能都需要不同的组合键。你可以按住 Command-R 进入恢复模式，或者按住 Option-Command-P-R 重置 NVRAM。但是，从 Apple Silicon 芯片 Mac 开始，苹果正在简化此过程。

在名为 “探索 Apple Silicon Mac 新系统体系结构”的 WWDC 会议中，苹果解释说，只要在启动 Mac 时按住电源按钮，就可以访问 macOS 恢复选项。如上图所示，这将显示一个屏幕，使你可以访问其他 macOS 恢复选项，还有正常启动、关机并重新启动。

苹果还表示，Apple Silicon Mac 将弃用目标磁盘模式，并将其替换为 Mac 共享模式。这意味着，共享模式不会将 Mac 变成外部硬盘驱动器，而是将其变成 SMB 网络文件共享，使你可以在身份验证后访问数据。

IT之家获悉，此外，启动盘是一项新功能，使用户可以为启动卷选择不同的安全模式。默认情况下启用的完全安全性提供与苹果 iOS 设备相同的最佳安全性，并允许用户从外部磁盘启动而不降低系统的安全性。

同时，“降低安全性”模式允许用户禁用 “系统完整性保护”并运行任何版本的 macOS，包括不再由苹果签名的 macOS，从而提供了更大的灵活性。

最后，Apple Silicon Mac 对每个操作系统安装都运行单独的安全策略，而基于 Intel 的 Mac 在较不灵活的系统范围内的安全策略上运行。

扩展阅读：

苹果 Silicon ARM 大一统时代来临！macOS Big Sur 运行 X86、iOS 应用程序

苹果 ARM Mac 不能装 Win10，微软回应：Win10 ARM 仅面向 OEM 提供

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：macOSARM Mac苹果

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    