苹果自研 ARM Mac 官方爆料：全新 macOS 引导 / 恢复，Mac 共享模式

IT之家6月25日消息 在今天的 WWDC 新会议视频中，苹果详细介绍了即将到来的 Apple Silicon Mac 过渡的系统架构。值得注意的是，这将意味着一些体验有了变化，包括新的 macOS 引导 / 恢复选项屏幕以及对目标磁盘模式的弃用，使用新的 Mac 共享模式。

当前，你可以在启动时访问各种 macOS 恢复功能，但是每个功能都需要不同的组合键。你可以按住 Command-R 进入恢复模式，或者按住 Option-Command-P-R 重置 NVRAM。但是，从 Apple Silicon 芯片 Mac 开始，苹果正在简化此过程。

在名为 “探索 Apple Silicon Mac 新系统体系结构”的 WWDC 会议中，苹果解释说，只要在启动 Mac 时按住电源按钮，就可以访问 macOS 恢复选项。如上图所示，这将显示一个屏幕，使你可以访问其他 macOS 恢复选项，还有正常启动、关机并重新启动。

苹果还表示，Apple Silicon Mac 将弃用目标磁盘模式，并将其替换为 Mac 共享模式。这意味着，共享模式不会将 Mac 变成外部硬盘驱动器，而是将其变成 SMB 网络文件共享，使你可以在身份验证后访问数据。

IT之家获悉，此外，启动盘是一项新功能，使用户可以为启动卷选择不同的安全模式。默认情况下启用的完全安全性提供与苹果 iOS 设备相同的最佳安全性，并允许用户从外部磁盘启动而不降低系统的安全性。

同时，“降低安全性”模式允许用户禁用 “系统完整性保护”并运行任何版本的 macOS，包括不再由苹果签名的 macOS，从而提供了更大的灵活性。

最后，Apple Silicon Mac 对每个操作系统安装都运行单独的安全策略，而基于 Intel 的 Mac 在较不灵活的系统范围内的安全策略上运行。

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