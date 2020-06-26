预告：DxOMark 今日公布 iPhone SE 2 后摄成绩

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家 6 月 26 日消息 昨日晚间知名相机评测机构 DxOMark 官方发布消息称，将于今天公布苹果 iPhone SE 2 的后摄成绩。
IT之家了解到，iPhone SE 2 配备一枚 1200 万像素 f/1.8 光圈广角相机，支持人像模式，下一代智能 HDR，后置摄像头支持 4K 最高 60fps 视频拍摄。
从现有榜单来看，苹果iPhone 11 Pro Max以117分的成绩位居排行榜第12位。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有