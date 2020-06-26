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预告：DxOMark 今日公布 iPhone SE 2 后摄成绩

2020/6/26 6:09:12来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 26 日消息 昨日晚间知名相机评测机构 DxOMark 官方发布消息称，将于今天公布苹果 iPhone SE 2 的后摄成绩

IT之家了解到，iPhone SE 2 配备一枚 1200 万像素 f/1.8 光圈广角相机，支持人像模式，下一代智能 HDR，后置摄像头支持 4K 最高 60fps 视频拍摄。

从现有榜单来看，苹果iPhone 11 Pro Max以117分的成绩位居排行榜第12位。

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关键词：苹果iPhoneDxOMark

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