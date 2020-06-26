《无主之地 3》推出新 DLC “浴血镖客大作战” ，中文配音随后将至

IT之家 6 月 26 日消息 根据 2K Games 的消息，《无主之地 3》最新战役 DLC 内容 “浴血镖客大作战” 现已推出。“浴血镖客大作战” 是《无主之地 3》超级豪华版和季票所收录四款战役 DLC 内容的第三款。 “浴血镖客大作战” 可以单独获取，但需拥有《无主之地 3》主游戏才能游玩。

DLC 介绍：

在边境行星火狱星上，“遗迹”镇警长对恶灵骑士匪帮发出了悬赏通缉令，是时候去领赏钱啦。这些彪悍残忍的雇佣兵一直不断骚扰镇民。这些镇民也并非等闲之辈，否则他们就不可能在这个暴力、冷血的星球上生存如此之久。你需要肩负起与恶灵骑士对抗的重任，只有消灭他们才能重建小镇，让镇民重新过上安稳生活。

新特性：

· 跨上重装喷气野兽机车，在广袤的火狱星平原上纵情驰骋

· 利用替战斗增添复杂性与变化性的四种新互动物件

· 与神秘讲述人作伴，探索全新故事和支线任务

· 任务成功完成后，都会对遗迹镇的居民和地标产生影响

· 接受全新登场的战友挑战，帮助他人追寻宝藏，或是猎杀怪兽和强盗

· 消灭咄咄逼人的帮派份子和凶悍野兽，怒刷全新传奇级战利品和装饰品

IT之家了解到，鉴于当前新冠病毒疫情的情况，简体中文的配音将不会随《无主之地 3》第三部战役 DLC “浴血镖客大作战” 同步推出。该 DLC 将自带简体中文字幕，而简体中文配音将在之后进行更新。