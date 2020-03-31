内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

Steam商店限时免费领取《消逝的光芒》DLC

2020/3/31 14:00:01来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月31日消息 今天Steam商店开启《消逝的光芒》DLC “Volatile Hunter Bundle”免费领取活动，拥有《消逝的光芒》游戏本体的玩家可以在4月8日之前免费领取该DLC（原价19元）。

Volatile Hunter Bundle简介：

在一群又一群僵尸中间散布恐惧！穿上荧光服、装备特殊武器，驾驶暗夜骑士。证明自己是黑暗所生，也是黑暗所造就。暗夜骑士游戏包中包括：全新四轮车涂装任务、全新的角色服装、全新宝剑、权杖、大槌和刀的蓝图。

需要注意的是，拥有《消逝的光芒：信徒》DLC的玩家领取该游戏包后，才可以使用完整的套装内容，否则只能使用游戏图纸和人物皮肤。

Steam商店：点击这里

此外，官方宣布《消逝的光芒》另一个DLC “Vintage Gunslinger Bundle”在3月27日至4月7日之间的全部收入将捐出，以致力于抗“疫”行动。感兴趣的朋友们也可以关注一下。

Vintage Gunslinger Bundle简介：

没什么比得上古老的法律与秩序。开着 Golden Bull 越野车巡逻，像手持 Oathbreaker、Onyx Thunderbolt 和 Deputy 的警长一样打击犯罪。Vintage Gunslinger 捆绑包包含一款新角色服装、一种新车漆以及三款新武器的蓝图：霰弹枪、左轮手枪和长刀。（同样需要信徒DLC）

Steam商店：点击这里

IT之家了解到，《消逝的光芒》是一款由Techland制作并发行的动作冒险类游戏，这款游戏将把场景设置在一个包含昼夜交替设定的庞大开放世界之中，玩家必须在曾经的城市中搜寻各类物资。而到了晚上，这样的行动会变得十分危险。游戏的世界中爆发了一场病毒，感染了众多人口，将其变为了僵尸。而想要在游戏中对抗不断增多的僵尸，玩家就需要学会如何自制武器，到了晚上，这些僵尸会变得更加凶残。捕食者只有在日落之后才会出没，而玩家需要利用一切手段撑到第二天早上第一道曙光的降临。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Steam消逝的光芒DLC

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    