Steam商店限时免费领取《消逝的光芒》DLC

IT之家3月31日消息 今天Steam商店开启《消逝的光芒》DLC “Volatile Hunter Bundle”免费领取活动，拥有《消逝的光芒》游戏本体的玩家可以在4月8日之前免费领取该DLC（原价19元）。

Volatile Hunter Bundle简介：

在一群又一群僵尸中间散布恐惧！穿上荧光服、装备特殊武器，驾驶暗夜骑士。证明自己是黑暗所生，也是黑暗所造就。暗夜骑士游戏包中包括：全新四轮车涂装任务、全新的角色服装、全新宝剑、权杖、大槌和刀的蓝图。

需要注意的是，拥有《消逝的光芒：信徒》DLC的玩家领取该游戏包后，才可以使用完整的套装内容，否则只能使用游戏图纸和人物皮肤。

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此外，官方宣布《消逝的光芒》另一个DLC “Vintage Gunslinger Bundle”在3月27日至4月7日之间的全部收入将捐出，以致力于抗“疫”行动。感兴趣的朋友们也可以关注一下。

Vintage Gunslinger Bundle简介：

没什么比得上古老的法律与秩序。开着 Golden Bull 越野车巡逻，像手持 Oathbreaker、Onyx Thunderbolt 和 Deputy 的警长一样打击犯罪。Vintage Gunslinger 捆绑包包含一款新角色服装、一种新车漆以及三款新武器的蓝图：霰弹枪、左轮手枪和长刀。（同样需要信徒DLC）

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IT之家了解到，《消逝的光芒》是一款由Techland制作并发行的动作冒险类游戏，这款游戏将把场景设置在一个包含昼夜交替设定的庞大开放世界之中，玩家必须在曾经的城市中搜寻各类物资。而到了晚上，这样的行动会变得十分危险。游戏的世界中爆发了一场病毒，感染了众多人口，将其变为了僵尸。而想要在游戏中对抗不断增多的僵尸，玩家就需要学会如何自制武器，到了晚上，这些僵尸会变得更加凶残。捕食者只有在日落之后才会出没，而玩家需要利用一切手段撑到第二天早上第一道曙光的降临。