美权威机构公布 2020 年新车质量排名：道奇第一，特斯拉垫底

6 月 26 日消息，据国外媒体报道，当地时间周三，美国权威机构 J.D. Power 发布了 2020 年的新车质量调查报告。报告显示，在 33 个汽车品牌中，特斯拉排名垫底。

据悉，J.D. Power 开展这项质量调查已有 34 年。该机构的统计方法是，通过对美国 50 个州的购买新车 90 天后的车主进行调查，从而收集数据。据悉，该公司将每 100 辆车出现的问题数量（PP100）作为质量排名的衡量标准。

具体来看，排名前五的分别是道奇、起亚、雪佛兰、Ram 和捷尼赛思（现代汽车旗下豪华品牌），排名垫底的则是奔驰、沃尔沃、奥迪、路虎和特斯拉。

▲图片来源于 J.D. Power

根据排名，道奇和起亚以每 100 辆车遇到 136 个问题，并列第一。其中，道奇的排名与去年相比上升了 7 位。

雪佛兰和 Ram 以每 100 辆车遇到 141 个问题，并列第二。其中，Ram 的排名与去年相比上升了 19 位。捷尼赛思以每 100 辆车遇到 142 个问题，排在第五位。

此次，最值得注意的是电动汽车制造商特斯拉，它是首次进入榜单，但是首次进入榜单就垫底。据悉，每 100 辆特斯拉汽车会遇到 250 个问题，远高于 166 个的行业平均水平。

据悉，该公司此前不允许 J.D. Power 联系车主收集数据，因此它一直没有出现在榜单上。但后来，该公司不允许该机构在 15 个州调查其客户，因此该机构转而从另外 35 个州收集样本，获取信息。

就在周三公布这项调查结果之前，特斯拉新推出的 Model Y 遭到了大量投诉。这些投诉包括车身部件未对齐、座椅未固定在底座上、保险杠在雨中掉落、机舱漏水等。