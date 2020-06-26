微软永久关闭 Microsoft Store 零售店：不会裁员，计入 4.5 亿美元费用

北京时间 6 月 26 日晚间消息，据国外媒体报道，微软今日宣布，将永久关闭其 Microsoft Store 实体零售店。将来，微软将专注于其在线商店 Microsoft.com，用户可以在那里获得支持、销售和培训等。

微软表示，其零售团队成员将在网站上继续为用户提供帮助，而不是实体零售店。微软发言人还向媒体透露，所有零售店员工都将有机会继续留在微软。

微软企业副总裁大卫 · 波特（David Porter）在一篇博客文章中称：“随着我们的产品组合演变为以数字产品为主的产品，我们的在线销售额正在增长。我们才华横溢的团队已被证明，他们能够在实体零售店以外的地方为客户提供服务。我们感谢微软零售店的客户，也期待着继续在网上为他们提供服务。”

在过去十年左右的时间里，微软开始扩大其零售业务，以努力打造类似于苹果公司提供的购物体验。在微软零售店，人们可以去尝试微软及其合作伙伴开发的新的软件和硬件。微软甚至还在纽约市第五大道开设了一家商店，距离苹果标志性的 “玻璃立方体”旗舰店只有几个街区的距离。

报道称，微软的这一决定，似乎是在 3 月份因冠状病毒疫情决定暂时关闭零售店后做出的。微软今日表示，关闭实体店将 “导致约 4.5 亿美元的税前费用，相当于每股 0.05 美元”，这笔费用将记录在截至 6 月 30 日的季度内。微软表示：“这笔费用主要包括资产冲销和减值。”

微软还表示：“将继续投资 Microsoft.com 在线商店，以及 Xbox 和 Windows 商店，它们每月覆盖 190 个市场的超过 12 亿人。此外，微软还将重新设想为所有客户服务的空间，包括在伦敦、纽约、悉尼和雷蒙德园区运营的‘微软体验中心’。”