瑞幸从成立到 IPO 用了 17 个月，从上市到退市更快

据外媒报道，瑞幸咖啡于当地时间周五向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中表示，该公司不会对纳斯达克要求其退市的决定提出异议。该公司将于 6 月 29 日正式停止交易，并进行退市备案。

与此同时，瑞幸咖啡还在文件中宣布，公司董事会决定要求陆正耀辞去董事和董事长职务，该提议将在 7 月 5 日举行的股东大会上进行投票表决。除了对公司几位现任董事进行投票外，股东还将投票决定任命两名新的独立董事。

瑞幸咖啡是现代史上增长最快的初创企业之一，从成立到首次公开募股（IPO）只用了不到两年时间，刷新了全球最快 IPO 纪录。瑞幸的快速增长引发了华尔街对该公司的巨大兴趣，其股价也在不断飙升。(网易编辑注：瑞幸咖啡成立于 2017 年 10 月，2018 年 1 月开始正式开店，2019 年 5 月上市，而退市也将在近日。)

然而现在，随着该公司披露了涉及数亿美元的欺诈案后，瑞幸的旅程开始走向尽头。公司调查显示，COO 及其部分下属员工从 2019 年二季度起从事某些不当行为，与伪造交易相关的销售额约为 22 亿元，实质上是让关联公司购买了大量从未送货的咖啡。

这一策略提振了销售数据和总交易量，同时让该公司的利润率看起来很高。

讽刺的是，丑闻曝光导致瑞幸咖啡的应用程序下载量激增，因为客户希望在公司倒闭之前，用大折扣的优惠券购买咖啡。

现在，随着瑞幸咖啡退市在即，美国乃至全球都对会计准则的质量产生了巨大的担忧。美国通过上市公司会计监督委员会在中国实际核实公司记录的能力有限，这意味着尽管像安永这样的审计机构进行了核实，但像瑞幸这样的欺诈丑闻还是屡屡发生。

瑞幸咖啡股价周五报收于每股 1.38 美元，下跌了 54%，市值仅为 3.5 亿美元，远低于其 120 亿美元的峰值市值。