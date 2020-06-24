因未能提交年度报告，瑞幸咖啡收到纳斯达克退市通知

6月24 日消息，瑞幸咖啡日前对外发布公告称，由于未能在规定截止日期前提交 2019 年年度报告，公司收到了纳斯达克的书面退市通知。

截至美股周二收盘，瑞幸咖啡股价报收于 2.79 美元，跌幅达 12.26%，目前总市值约 7.03 亿美元。

瑞幸咖啡表示，公司一直在探索尽快提交年度报告的可能途径。但由于新冠疫情导致财务报表编制过程延迟，以及之前披露的内部调查悬而未决，公司未能提交年度报告。