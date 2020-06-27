瑞幸退市成终局：董事会现内斗，陆正耀或出局？

6 月 26 日晚间，风波中的瑞幸咖啡连续发布了三个公告。其中一条宣布，瑞幸咖啡已决定撤回之前举行听证会的请求，这意味着该公司将接受纳斯达克要求其退市的决定。

与此同时，在陆正耀要求于 7 月 5 日召开股东特别大会罢免黎辉、刘二海和 Sean Shao（邵孝恒）三位董事 / 独立董事之后，瑞幸咖啡董事会也宣布将于 7 月 2 日召开董事会会议，审议关于免去陆正耀董事及董事长职务的议案。

曾经被媒体称之为 “铁三角”的陆正耀、黎辉、刘二海，三人之间似乎正在围绕造假调查一事展开角力。退市结局已定的瑞幸，仍旧面临着国内外投资者的维权诉讼，以及国内监管层的调查，这个曾经创造 18 个月 IPO 新纪录的咖啡企业，是继续苦苦支撑还是会走向崩盘？

董事会矛盾公开化

自瑞幸咖啡自曝造假以来，内部管理层已经出现多次变动。

早期，瑞幸曾把 COO 刘剑作为造假事件责任人推向前台；但随后在特别调查委员会的推动下，瑞幸调整董事会和高级管理层，CEO 钱治亚和 COO 刘剑双双被免职。瑞幸咖啡总裁办还发布了一封内部信，称新一届管理层将尽快重组公司架构，重塑企业文化，强化内控确保合法合规，保持经营稳定。

但造假事件的调查未止步于此。据财新报道，一位接近监管人士表示，有关单位已掌握了瑞幸董事长陆正耀对于公司财务造假的指令性的电子邮件，陆正耀将被公诉，极有可能面临刑事追责。

陆正耀并未坐以待毙。6 月 20 日，瑞幸咖啡发布公告称，将于 7 月 5 日召开临时股东大会。该大会将讨论解除董事长陆正耀的董事任命，解除黎辉、刘二海的董事任命，以及解除独立董事 Sean Shao 的任命。

据悉，该临时股东大会由陆正耀控制的 Haode Investment Inc. 发起。陆正耀发起该临时股东大会的目的也很明确，就是要将负责调查造假事件的特别委员会主席 Sean Shao 踢出董事会。值得注意的是，陆正耀还要将黎辉、刘二海两人踢出董事会。

黎辉为大钲资本董事长，刘二海为愉悦资本创始及执行合伙人，两人都是瑞幸咖啡的早期投资人，也是陆正耀的老朋友。但从此次临时股东大会的审议事项来看，三人之间的矛盾已经公开化。

在 6 月 26 日的公告中，黎辉、刘二海和 Sean Shao 三人似乎给出反击。瑞幸咖啡董事会要求陆正耀辞去董事和董事长职务，并将于 7 月 2 日召开董事会会议，审议该事项。这一董事会会议的召开时间要早于陆正耀发起的 7 月 5 日的临时股东大会。

据悉，要求陆正耀辞去董事和董事长职务的建议，是由独立董事 Sean Shao 负责的特别委员会提出，董事会多数董事同意。这一建议也是特别委员会根据正在进行的内部调查和对陆正耀在内部调查中的合作程度的评估中查明的文件和其他证据提出的，言外之意是陆正耀并未对特别委员会的调查十分配合。

此外，在另一份公告中，董事会还提及陆正耀发起的 7 月 5 日举行的临时股东大会，董事会建议股东投票反对罢免 Sean Shao 为董事会独立董事的提议，因为考虑到 Sean Shao 目前担任董事会特别委员会主席，目前的内部调查可能受到干扰。

退市后的瑞幸走向何方？

7 月 2 日的董事会会议和 7 月 5 日的临时股东大会，或将决定瑞幸造假内部调查的走向。同时也事关陆正耀还能否继续掌控瑞幸咖啡。

在瑞幸 5 月 19 日收到纳斯达克第一个退市通知时，陆正耀曾连夜发布声明，称对此决定深感失望和遗憾。他表示，公司如果退市，面临的困难和压力必将继续加大，但不论怎样，都会倾尽全力维持门店运营，竭尽所能挽回股东损失，让瑞幸这个品牌能够走下去。

今日，瑞幸咖啡官微发布公告称，在国内消费市场方面，瑞幸咖啡全国 4000 多家门店将正常运营，近 3 万名员工仍将一如既往的为用户提供产品和服务。

但一方面是董事会内部的矛盾，另一方面瑞幸咖啡还面临着国内外投资者的诉讼。退市后的瑞幸将失去在二级市场融资的渠道，同时还会面临投资者巨额的索赔。这对于一直靠融资输血、未能实现自我盈利的瑞幸来说，是巨大的变数。

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾此前曾向新浪科技表示，瑞幸的发展是典型资本催熟套路，平台在快速发展过程中缺乏积累，若无法 “自我造血”，平台的生存就将面临极大的挑战。他认为，现在的重点是瑞幸是否有发展前景，长期的投入价值。如果有人看好其发展前景，有资本的持续投入，还是会有一定的生存机会。

此前，为了减轻瑞幸一事对神州租车的影响，陆正耀就为其找到了北汽集团这个意向接盘方。就瑞幸而言，其在国内拥有的 4000 多家门店是一个有价值的资产，但其品牌信誉和潜在的诉讼索赔风险也会让投资机构和企业望而却步。

陆正耀是否会出局 ？瑞幸咖啡又将走向何方？这些答案或将在 7 月的两次大会上一一水落石出。