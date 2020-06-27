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《英雄联盟》VG 战队 XuanXuanPi 退役，曾效力于 UP/RYL/OMG 等战队

2020/6/27 16:33:07来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 6 月 27 日消息 原 VG 战队职业选手 XuanXuanPi 通过微博宣布退役，在微博中，他感谢了曾经效力的俱乐部和共同奋战的队友，同时也与赛场正式告别。

IT之家了解到，XuanXuanPi 于 2014 年出道，首次在 LPL 登场是 2015 年夏季赛，先后效力于 VG、UP、RYL、OMG 等战队，专精英雄是老鼠。2018 年 LPL 夏季赛后，XuanXuanPi 逐渐淡出一线。

以下为微博原文：

大家好，从今天开始我就正式退役了。

回想起来，小时候的我好像除了在游戏里没能收到周围人很多的夸奖和肯定，所以我很早就决定了——我要成为一名英雄联盟职业选手。2014 年 2 月 10 号加入 VG 第二梯队 VG.P 开始正式踏上职业生涯，英雄联盟这个游戏几乎承载了我人生中所有的热爱和美好的回忆，我记得 lspl 第一届深圳腾讯大楼，上海虹桥和正大的后台偶尔有点冷，记得成都的主场有一个很大的玻璃房子，记得跟兄弟们打凌晨一起去吃夜宵早餐的情形。现在仔细想想，当初赛场上跟我一起拼搏的兄弟们，现在还在赛场的，好像也不剩下几个了。

打比赛这几年游戏几乎占据了我所有的生活，有热血，有拼搏，但是最多的可能还是遗憾吧，我其实也反复思考过自己是不是适合职业这条道路，但是每次脑海里总会有个声音说，再努力一点，再坚持一下，再试一试，可能会有更好的结果，毕竟没有一个职业选手不渴望走到最后的舞台。

时间真的过得太快了，不知不觉中我也走到自己职业生涯的关口了…… 很开心在赛场上奋斗的这几年时光，也感谢我职业道路上所有对我有过帮助的朋友，真诚感谢 @VG 电子竞技俱乐部，@RNG 电子竞技俱乐部，@OMG 电子竞技俱乐部 以及相关工作人员，希望 LPL 越来越好，越来越壮大。最后的最后，希望大家多多关照我还在赛场上的老兄弟们。

山长水阔，这次是真的要说再见了，大家明天见！

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关键词：英雄联盟

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