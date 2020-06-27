京东数科估值近 2000 亿元：刘强东重任董事长，所控投票权过半

6 月 26 日消息，京东集团26日早间发布公告称已与京东数科达成协议，将利润分成权转换为京东数科 35.9% 的股权，同时向京东数科增资人民币 17.8 亿元现金收购股权。交易完成后，京东集团将持有京东数科共计 36.8% 的股权。这意味着，京东数科目前估值已接近 2000 亿元。

此外，公告称，京东数科股东于 2020 年 6 月 20 日一致通过决议案，将京东数科整体变更为股份有限公司，并设置特别表决权股份。其中，京东集团创始人兼董事局主席刘强东及其控制实体宿迁领航方圆股权投资中心（以下简称宿迁领航方圆），在京东数科分拆及私募融资交易时所收购的股份将享有每股十票投票权。由于特别表决权股份，京东将持有京东数科约 18.7% 的投票权，刘强东及宿迁领航方圆共同持有的投票权，将占京东数科全部投票权的 54.7%。

需要注意的是，6 月 22 日曾有媒体报道称，京东 CHO 余睿卸任京东数科董事长，由刘强东重任，章泽天、章肖明等多人卸任公司董事，新增董事包括张雱、许冉等。而在今年的 2 月 26 日，刘强东曾卸任法定代表人和董事长，京东数科 CEO 陈生强接任法定代表人，京东首席人力资源官 (CHO)余睿接任董事长。

同时，公告中还提到，根据框架协议的规定，在公司将利润分享权转换为 JD Digits 的最高利息时，某些权利（如流动性事件支付权）终止。在 JD Digits 提交首次公开发行（IPO）申请之前，公司的某些权利将立即终止。但是，如果 IPO 申请被相关机构拒绝或被 JD Digits 撤回，这些权利将被恢复。

资料显示，京东于 2017 年 6 月完成京东数科的重组，获得 40% 的利润分成权，最大权益下可转化为京东数科 40% 的股权。不过，由于京东数科于 2018 年获得新一轮融资，以及京东数科股权激励计划增加，京东最大权益被摊薄至 35.9%。京东数科于 2016 年 1 月完成 A 轮融资，估值约为 500 亿元人民币，投资方包括红杉资本、嘉实投资、中国太平 (12.28, -0.18, -1.45%)等。2018 年 7 月完成至少 130 亿元（约合 19.6 亿美元）B 轮融资，估值约 1200 亿元，投资方包括中金资本、中银投资、中信建投等。