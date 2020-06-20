男子投诉网购 iPhone 却收到充电宝，平台：重发一部手机

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IT之家6月20日消息 一手Video消息，近日有消费者投诉，自己在京东商城自营店购买苹果手机，结果却收到了充电宝。
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据周先生介绍，自己的这件事情被拖了一个礼拜，最后客服方面核实了相应的打包视频后称京东出货方面没有问题并表示后期相应的专员会给周先生一个特殊的处理。
IT之家了解到，京东公关部工作人员于6月16日表示会给周先生重发一部手机，对此事他们也会调查清楚。
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