Verizon 完成新中继器技术试验：旨在更快扩大毫米波 5G 覆盖

Verizon 与 Pivotal Commware 完成了一项新中继器技术的试验，旨在帮助其更快地扩大毫米波 5G 的覆盖范围，同时还在休斯顿展示了一项升级的家庭宽带服务。

一位运营商代表告诉 Mobile World Live，最近在密歇根州进行的试验测试了 “可以放大蜂窝基站（宏站或小站）和用户家之间的信号的户外中继器”。

此次测试似乎是双方今年 5 月首次正式公布的合作关系的一部分。

Verizon 在一份声明中解释说，网络中继器从附近的蜂窝基站重发信号，以扩大覆盖到以前服务不足的地区。该公司指出，与传统的蜂窝基站相比，该技术提供了更低的成本和更快的方式来提高覆盖范围，因为中继器更小、功耗更低，且不需要光纤连接。

Pivotal Commware 表示，他们与 Verizon 测试的设备使用的是全息波束赋形技术。

“正如我们从早期的试验就知道的那样，高频频谱为宏站提供的覆盖范围更有限。”Verizon 负责网络规划的副总裁凯文 · 史密斯（Kevin Smith）解释说。但他补充道，中继器的使用将改善其覆盖范围。

该运营商还宣布了其休斯顿固定无线接入 5G 家庭服务的改进，将之从 2018 年 9 月在休斯顿推出之初所使用的私有技术升级为 3GPP 的 5G 新无线电标准。

Verizon 代表表示，此举将使其能够提供 1.5 倍的覆盖范围和两倍的下载速度。

本月早些时候，该运营商升级了印第安纳波利斯和洛杉矶的服务，并将底特律添加为使用 NR 技术的第六个城市，作为年底前覆盖 10 个城市目标的一部分。