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日本资金最充裕公司：索尼、任天堂分列前二

2020/6/27 20:43:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 27 日消息 在新冠疫情肆虐全球的情况下，手头现金多少是决定公司生存能力强弱的重要因素之一。通过查看 “现金净额”可以看出公司的财务状况，现金净额是通过从现金，存款和短期证券总额中减去计息债务和预付款而得出。

日媒东洋经济新闻计算了目前 3700 多家日本上市公司的净现金，并排出前 500 名。IT之家了解到，排名第一的是索尼，现金净额为 18,851 亿日元（约 1244 亿元人民币）。其截至 2020 年 3 月 31 日的最新合并财报显示，营业利润为 8454 亿日元，这是该公司连续第二个财年实现核心业务盈利。与上年利润最高时相比，利润下降了 5.5%，但仍处于高位。公司的视频游戏和金融服务业务陷入困境，而电影业务和移动设备的图像传感器则表现出色。

排在第二位的是任天堂，净现金 12167 亿日元（约 803 亿元人民币），在截至 2020 年 3 月的财年，除了任天堂 Switch 系列的单位销量大幅增长外，《口袋妖怪剑盾》等热门游戏的续作表现也很不错。

排名第三的是全球领先的半导体硅片制造商信越化学，净现金额为 10,644 亿日元，上述前三名公司的净现金均超过 1 万亿日元。

索尼目前是全日本资金最充裕公司 任天堂排第二

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关键词：索尼任天堂

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