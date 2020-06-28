苹果发明超薄触摸显示技术：iPhone 未来将回归轻薄化

北京时间 6 月 27 日下午消息，据外媒报道，苹果公司近日公布的另一项专利申请显示，他们正在研究一种新的方法，可以让 iDevices 甚至是 Mac 变得更加轻薄。

苹果的工程团队已经开发出一种新的方法，可以用超薄的堆叠层来制作触摸屏。这种方法可以直接减少显示屏层的结构，同时也会带来一些其他的改良优势。

苹果公司称，他们将这项新发明命名为 “超薄触摸传感器”，研发技术与具有超薄堆叠的触摸屏有关。减小触摸屏的厚度不仅可以提供一个更薄的外形设备，还可以通过减小显示器覆盖玻璃的距离来改善显示器上的光学图像，此外也可以减轻设备的重量。

在一些示例中，通过从堆栈中移除挠性电路连接，触摸屏堆叠的厚度和 / 或边界区域就会被减小。

柔性基板可用于实现触摸电极到触摸电路的布线。在一些示例中，触摸屏堆叠可以囊括到触摸传感器面板和显示器之间的屏蔽层。

此外，可以通过将屏蔽层路由到触摸传感器面板上的屏蔽电极，来减小包括屏蔽层在内的触摸屏堆叠厚度。然后，屏蔽层可经由柔性基板路由至触摸感应电路。

除此之外，在某些示例中，触摸传感器面板或其部分还可以与偏振器集成，从而减少触摸屏堆叠的厚度。这是因为触摸传感器面板和偏振器可以使用同一个基板，从而代替触摸传感器面板和偏振器的每一个单独基板。

更为轻薄的显示结构可以应用于 iPhone、iPad、Apple Watch、iPod Touch，当然如果苹果未来决定走这条路的话，这项技术也可以应用于 MacBooks 和 iMac。

美国专利局今天公布了苹果的专利申请文件 20200201482，这项申请是在 2019 年第四季度提交的。