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三星 Galaxy Watch 3 高清渲染图再曝光：这次加了长表带

2020/6/28 13:28:03来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月28日消息 即将面世的三星Galaxy Watch 3的实机照片已被韩国NRRA认证网站泄露，并确认拥有两种传闻中的表盘尺寸，并且支持旋转表盘。现在爆料人士Evan Blass（@evLeaks）再次泄漏了即将推出的三星Galaxy Watch 3智能手表的高质量渲染图，采用了多彩表带，另外一款手表的表盘时间还指向了7月22日（星期三）。

据悉，三星Galaxy Watch 3将推出1.2英寸和1.4英寸两种显示屏尺寸的版本，内置8GB存储空间，并支持血压监测功能。

根据曝光的信息，三星Galaxy Watch 3  41mm采用1.2英寸屏幕，机身尺寸为41mm×42.5mm×11.3mm。45mm版本采用1.4英寸屏幕，机身尺寸为45mm×46.2mm×11.1mm。三星Galaxy Watch 3采用的可旋转表盘相比前代将更薄。

IT之家了解到，三星Galaxy Watch 3将内置带有8个脉搏读取光电二极管的心率监测器，支持血压监测，还有心电图（ECG）传感器。此外，41mm和45mm版本分别内置247mAh和340mAh容量的电池，支持IP68级别防水，内置1GB内存，并运行Tizen OS 5.5系统。

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关键词：三星Galaxy Watch 3三星智能手表

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