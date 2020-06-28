曝苹果 iPhone 12 Pro/Max 搭载 120Hz 屏幕

IT之家6月28日消息 外媒macrumors报道，最新爆料称，苹果即将推出的“iPhone 12 Pro”和“ ‌iPhone 12‌ Pro Max”将搭载高达120Hz刷新率的显示屏，从而提供更流畅的屏幕体验。

▲iPhone 12概念设计图

Twtter用户@Ice Universe爆料称，“据可靠的消息来源，如果没有发生意外，‌iPhone 12‌ Pro和‌iPhone 12‌ Pro Max基本上已经确定搭载最大120Hz刷新率屏幕。”

与此相关的是，iOS 14开发者预览版Beta的部分用户发现可访问性设置中将设备的帧速率限制为每秒60帧。其表明，未来的iPhone 12可能具有更高的屏幕帧率。目前iPhone 11及以下机型的最大刷新频率为60Hz。

苹果已经在iPad Pro机型中使用可变刷新率技术，但是他们仍然使用LCD面板而不是OLED。将其带入新的OLED iPhone会进一步提高智能手机的性能标准。

苹果公司以“ProMotion”名称来宣传iPad Pro专有技术，该技术表示，其可以根据内容的移动来动态调整显示屏，以实现流畅的滚动，更快的响应速度和更流畅的运动。可以即时进行所有操作，这也可以节省电池消耗。

苹果的自适应ProMotion IAP还可以减少Apple Pencil的等待时间，苹果分析师郭明錤曾表示，“ Apple Pencil”支持是未来“iPhone”的一种可能。

IT之家此前报道，爆料人士Max Weinbach还表示，传闻6.1英寸和6.7英寸尺寸的‌iPhone 12‌ Pro将配备高刷新率120Hz ProMotion显示屏。

预计苹果将在今年秋天发布四款iPhone 12手机。6.7英寸和6.1英寸的机型将是配备三镜头相机的高端OLED手机，而5.4英寸和另一款6.1英寸的机型将是配备双镜头相机的低端iPhone手机，但是价格更实惠的。