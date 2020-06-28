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分析师：5G iPhone 12 与服务业务推动，苹果市值明年有望达到 2 万亿美元

2020/6/28 16:33:58来源：TechWeb作者：辣椒客责编：远洋评论：

6 月 28 日消息，据国外媒体报道，分析师和研究机构普遍预计，未能在去年推出 5G iPhone 的苹果，今年将一口气推出 4 款支持 5G 网络连接的 iPhone 12，有望为苹果带来一轮超级更新周期。

而有分析师近日预计，5G 和日益强劲的服务业务，将是苹果未来进一步发展的两大关键因素，也将推动苹果公司的股价上涨、市值增加。

预计 5G 和服务业务是苹果未来发展的两大关键因素、推动苹果股价上涨的，是投行韦德布什（Wedbush）公司的分析师丹尼尔 · 艾夫斯。

在给投资者的一份报告中，丹尼尔 · 艾夫斯称苹果 “油箱中还有大量的燃料”，这些燃料中首要的就是即将推出的支持 5G 网络的 iPhone 12

对于 iPhone 12，丹尼尔 · 艾夫斯他们预计将在 9 月中旬或者下旬发布，但发货时间他们还不确定，他也预计有部分机型的售价将低于 1000 美元。丹尼尔 · 艾夫斯依旧认为 iPhone 12 将带来一轮超级更新周期，全球现有 9.5 亿 iPhone 用户中，预计有 3.5 亿将在这一升级窗口升级

苹果服务业务近几个财季的营收一直在持续增加，在截至 3 月 28 日的 2020 财年第二财季，苹果服务业务的营收达到了创纪录的 133.48 亿美元，在该季营收中的比重提升到了 22.89%。

丹尼尔 · 艾夫斯他们也认为，作为苹果营收来源之一的服务业务，重要性与日俱增，他们对苹果服务业务的估值区间是 6000 亿美元到 6500 亿美元。

丹尼尔 · 艾夫斯他们也上调了苹果股票的目标价，未来 12 个月的目标价由此前预计的 375 美元上调到了 425 美元，并声称苹果的市值在明年有望达到 2 万亿美元。

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关键词：iPhone 12

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