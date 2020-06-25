供应链强劲恢复，苹果 iPhone 12/Pro 有望在 9 月发布

IT之家6月25日消息 外媒9to5 Mac报道，Wedbush分析师表示，苹果的供应链在提高生产能力方面取得了令人瞩目的进步，使iPhone 12系列手机有望在9月正常推出。

“供应链超出了预期，恢复了正常水平，令人印象深刻，现在最终使库克及苹果公司重返驾驶席，以在9月中下旬时间框架内启动5G周期……”

▲iPhone 12概念图

最新的报告表明，所有iPhone 12型号都将在7月进行量产，还有三种可能性：全面发布，某些型号的可用性有限；宣布所有型号，稍后提供一些型号；推迟发布。

Wedbush的报告表明，尽管出现了中断，但供应商仍在努力弥补损失的时间，现在已恢复正常的9月发布时间表。

Wedbush分析师表示，

"iPhone 12 5G超级周期和强劲的服务增长都可能使苹果公司股价在12个月内达到425美元，苹果在2021年有很强的潜力成为第一个超2万亿美元的公司。2020年周期内，iPhone销量将达到1.6亿至1.8亿部。"

分析人士认为，中国的增长将特别强劲。

“中国地区仍然是苹果成功秘诀的关键因素，因为我们估计来年大约有20％的iPhone升级将来自该地区。”

该机构仍然认为，iPhone 12包装盒中将不包含EarPods耳机，这给AirPods带来了更多需求。

“[此]最终将为来年的AirPods创造更多的交叉销售机会，因为我们预计苹果公司正在突飞猛进，现在可以大幅度销售8500万个AirPod，而2019年为6500万个。”

IT之家此前报道，iPhone 12不再赠送EarPods耳机，最初是郭明錤提出的报告观点。

Wedbush还重复了4月份的预测：只有美国版iPhone 12机型才能获得5G毫米波版本。这种形式可提供接近千兆的速度，但可接受距离非常短，目前仅在交通繁忙的地点（如公交车站、体育场和旅游景点）中部署使用。

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