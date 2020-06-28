联想 Yoga Carbon 笔记本曝光：第 11 代酷睿、Xe 核显、16 小时续航

IT之家6月28日消息 推特网友 @WalkingCat 26 日曝光了一份联想内部产品介绍短片，其中包含了即将到来的 13 英寸 Yoga Carbon 超极本。该机搭载英特尔第 11 代 Tiger Lake 处理器，集成 Xe 核显。此外，官方宣称该机续航时间可达 16 小时。

据视频信息，联想 Yoga Carbon 定位类似于此前发布的宏碁的 Swift 5 笔记本电脑，主打 “轻薄 + 高性能”，该机从视频中图片看来非常薄，搭配纯白外观，仅在边缘保留 Yoga 和联想的 LOGO 图案。据悉，该机尾部最厚处 14.25mm，整机仅重 995 克。

其他方面，联想 Yoga Carbon 原生支持 Alexa 助手，配备一块支持杜比视界和蓝光防护的 13.3 英寸 16:10 的 2K 显示屏，100%sRGB 色域，碳纤维盖板，搭载英特尔第 11 代 Tiger Lake 处理器，集成 Xe 核显，内置杜比全景声的哈曼扬声器，支持本地低分辨率视频内容自动缩放、Wi-Fi 6 无线网络、Windows Hello 登陆功能等。

值得一提的是，从视频中看来，这款产品似乎无法做到像传统 Yoga 那样可以 360° 翻转。

IT之家了解到，目前联想方面并没有透露该机的上市时间以及价格等信息。