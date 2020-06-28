8 位 QQ 靓号上线：100 元一个，需买 5-6 个月超级会员

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IT之家 6 月 28 日消息 据 QQ 会员官方微信公众号消息，8 位 QQ 顶级靓号上线，最低购买 5 个月超级会员即可拥有。
据悉，QQ 靓号享有尊贵【靓】字标识，在资料卡、账号信息页等多处状态栏里有着明显区分。
IT之家了解到，要想获得 8 位 QQ 靓号，需最低开通 5 个月超级会员（iOS 用户至少 6 个月），然后支付 100 元可拥有。开通 QQ 靓号后可以一键克隆原号码好友，无需担心开通 QQ 靓号后找不到小伙伴的问题。
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