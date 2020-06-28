内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

8 位 QQ 靓号上线：100 元一个，需买 5-6 个月超级会员

2020/6/28 20:01:22来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 28 日消息 据 QQ 会员官方微信公众号消息，8 位 QQ 顶级靓号上线，最低购买 5 个月超级会员即可拥有。

据悉，QQ 靓号享有尊贵【靓】字标识，在资料卡、账号信息页等多处状态栏里有着明显区分。

IT之家了解到，要想获得 8 位 QQ 靓号，需最低开通 5 个月超级会员（iOS 用户至少 6 个月），然后支付 100 元可拥有。开通 QQ 靓号后可以一键克隆原号码好友，无需担心开通 QQ 靓号后找不到小伙伴的问题。

购买地址

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：QQ

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    