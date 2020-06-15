腾讯 QQ 新版本 8.3.9 体验：上演多人视频游戏

IT之家 6 月 15 日消息 今天 iOS 版腾讯 QQ 迎来了 8.3.9 正式版更新，新增 “一起派对”视频聚会和智能在线状态等功能。在手机 QQ 8.3.9 新版本中上新了 “你演我猜”等小游戏，具体体验如何呢？

“一起派对”语音答题

在消息首页或聊天面板点击 “+” 号，选择 “一起派对”进入派对。

进入派对房间后，你可以选择以下任意一个玩法。

以 “你演我猜”为例，QQ 会以房间成员排列顺序向用户出题，拿到题目的人需根据提示来演示动作。其它房间里的成员可以用语音抢答，系统会自动识别答案是否正确。

智能在线状态

除了沙雕玩法，在线状态还有实用之处，比如状态显示你 “跑步中”时，好友会知道你现在不方便聊天。但是有时我们可能会忘记切换状态，不能及时传递出现在正忙的信息！这时，QQ“智能状态”可以帮你解决（目前仅在 iOS 端全量上线）。

▼长按头像，进入在线状态页面

只需点击 “智能状态”，选择自己需要展示的在线状态并 “开启”。

QQ 就会帮你识别现在是否是该状态，并提醒你切换！

P.S.

1、如果切换为 “行走中”等在线状态时，需要大家的活动与体能训练记录授权。

2、如果切换为 “在公园”等在线状态时，也需要大家提供地理位置授权。

而且大家在选择可切换的状态时，可以将状态设置成分组可见，把你的当下分享给特定的 ta~

IT之家获悉，在这次 8.3.9 新版本更新中，QQ 还推出了 “群应用面板自定义管理”和 “发送收藏的文件”两个小功能，帮助大家更方便地学习、工作和生活。