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小米 10/Pro 基于安卓 11 的 MIUI 12 开发版提前内测已发布

2020/6/28 21:47:45来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家 6 月 28 日消息 据小米社区官方消息，为满足部分资深发烧友尝鲜 Android 11，现面向部分资深发烧友小米 10\小米 10Pro 基于安卓 11 定制的 MIUI12 开发版提前内测已发布。

适配风险方面，据官方介绍，升级至 Android 11 版本后，部分应用可能存在不兼容的问题，不适合日常使用，建议您谨慎升级，并提前备份好数据；升级后不建议降级回 Android 10 版本，降级存在未知风险，可能会导致设备无法使用；升级前请确保系统结构和文件没有被修改 (包括没有刷入 / 安装非官方的 root / 资源等)、使用官方的 recovery 升级 (不要通过第三方 recovery 升级版本)，否则可能会有不能正常开机等风险。

官方还提醒，提前内测版本存在较多不稳定因素，不建议主力机用户升级内测版本；请确保参与升级的机型 / 版本与申请内测时填写的信息一致，否则无法收到本次推送；升级前务必完整备份手机数据到云服务或电脑，避免出现数据丢失。

小米手机系统软件部总监张国全 22 日下午曾表示，基于 Android 11 的 MIUI 12 很快发布。IT之家了解到，本月中旬谷歌发布了 Android 11 Beta ，优化了通知中的 “对话”项、气泡通知、电源菜单中的智能家居控件等。

版本已知问题说明：

1. 状态栏显示有部分问题

2. 相机夜景功能无法使用

3. 小爱同学暂不支持语音唤醒

4. 暂不支持长截屏功能

5. 暂不支持小米互传功能

6. 暂不支持一键换机

7. 部分机器阳光屏不生效

8. 应用商店升级应用概率性失败

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关键词：安卓11MIUI 12

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