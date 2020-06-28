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谷歌目前未强迫安卓 11 手机厂商实施通知“设备控制”“对话”

2020/6/28 13:15:48来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月28日消息 谷歌为了确保设备提供一致的用户体验，要求OEM厂商遵守Android兼容性定义文档（CDD）是其中重要的内容。该文档每年都会随着操作系统的每个主要版本进行更新，并且现在泄露了适用于Android 11的文档，这表明谷歌不会要求OEM在通知中添加“设备控制”和“对话”部分。

Twitter用户@Deletescape 今天分享了CDD的预发行副本。该文档实质上是Google的功能列表，用于指定是“必须”实施还是仅“强烈建议”实施。

在开发者预览版和Beta版期间，Google会根据合作伙伴的反馈进行更改。早在二月份，手机制造商就被要求实施设备控制。按住“ Pixel”设备上的电源按钮并显示所有智能家居设备，“控件”是Android 11的重磅内容，可以打开/关闭它们，比如开启实时摄像机视图，并在照明设备的情况下进行调整等。

IT之家了解到，从5月20日修订版开始，CDD文档不再将设备控件列为“必须”，但明确指出了实施后的要求。值得注意的是：

  • [C-1-2]必须为用户提供能力，使其能够从第三方应用程序注册的控件中添加、编辑、选择和操作用户的收藏夹…

  • [C-1-3]必须在启动器进行的三次互动中提供对此用户功能的访问权限

  • [C-1-4]必须在此用户提供的内容中准确呈现每个提供控件的第三方应用程序的名称和图标……以及任何指定的图标、状态文本、设备类型、名称、结构、区域、自定义颜色和字幕…

同时，Google允许OEM决定是否在“通知”阴影中实施“对话”部分。该分区通过突出显示大多数其他通知上方的对话来反映对Android 11中“联系人”的关注。

同样，只有“强烈建议”设备实现IdentityCredential API，该API允许以数字方式存储驾驶执照。当然，CDD可能会在最终版本（通常在9月）之前更改。

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关键词：安卓11谷歌Android 11

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