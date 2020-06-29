超级网剧《穿越火线》即将在腾讯视频开播

IT之家6月29日消息 6 月 27 日举办的腾讯游戏年度发布会上，枪战游戏《穿越火线》发行制作人陈侃与虚拟代言人 “刀锋”同屏互动，向玩家们分享了新一年里 CF 双端产品的最新内容，并公布了穿越火线高清竞技大区（以下简称 CFHD）及超级网剧《穿越火线》的最新消息。

据介绍，CF 端游现已全面更新 “地图工坊”，为玩家升级一整套 “从 0 到 1”自由搭建的工具。“地图工坊”在支持团竞、爆破、跳跳乐等多个模式的基础上，还增加了生化追击模式的创作功能。

6 月 19 日，CF 手游上线新版本 “东方谜城 · 初探”，接下来还将于 8 月 7 日带来 PVE ROGUELIKE 玩法的全新版本 “东方谜城 · 降临”。这是手游市场上第一个将 CF 经典挑战模式射击 PVE 与 ROGUELIKE 融合的突破尝试。

CFHD 高清竞技大区现已全面开放预约。在下次体验中，CFHD 将会上线更多新玩法——其中的 “坦克模式”，将让玩家可以在 “炮火硝烟”中体验钢铁洪流之间的正面较量。

IT之家了解到，除了游戏内的更新，在 2020 年，还有一件属于《穿越火线》玩家的大事件即将发生——超级网剧《穿越火线》将在不久后登陆腾讯视频。据悉，网剧上线同期，玩家还可登录游戏，体验剧中的同款道具、武器、角色，这也将实现更即时、更紧密的 “剧游联动”效果。