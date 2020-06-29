出于隐私考虑，苹果拒绝在 Safari 中为广告商等添加 Web API

IT之家6月29日消息 据至顶网报道，苹果本周表示其拒绝在 Safari 中添加 16 项新的 Web API。原因是这 16 个新的 Web API 为在线广告商提供了新的用户身份识别机会，这可能会对用户隐私造成威胁。

IT之家了解到，这 16 个 API 包括网络蓝牙、网络 MIDI API、磁力计 API、NFC API、设备内存 API、网络信息 API、电池状态 API、网络蓝牙扫描 API、环境光传感器 API、针对 EME 的 HDCP 策略检查 API、距离传感器 API、WebHID API、串行接口 API、网络 USB API、位置 API、检测用户是否空闲的 API。

苹果声称，上述 16 个 Web API 将帮助在线广告商和数据分析公司建立用户数据脚本，对用户及其设备进行指纹身份（类似于指纹的设备唯一性标识符）识别。

此外，对于此前已经在 Safari 中加载的 Web API，苹果称其将限制它们的隐私信息识别量。到目前为止，Safari 已处理了可能存在问题的自定义字体支持，从 UA 中删除了次要软件更新信息，取消对 macOS 上所有插件的支持，限制某些 API 等，以此加强对用户隐私的保障。