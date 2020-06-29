彭博：胡晓明加速支付宝变革，欲从腾讯虎口 “夺食”

据外媒报道，亿万富翁马云的新掌门人正在加速支付宝的变革，要将其演变成为一个包括从贷款，到旅游再到外卖配送的网上商城，以此从腾讯手中夺回用户。



蚂蚁集团胡晓明正在积极地向肯德基和万豪国际的各地分公司推销其数字支付和云服务产品，蚂蚁希望将其业务重点从银行和基金管理公司扩大到其他地方，让他们的服务变得无处不在。

蚂蚁采用了双管齐下的战略。首先，他们阻止了腾讯和外卖巨头美团点评的巨大成功，这两家企业此前都成功吸引了商户加入他们的平台。中国移动支付领域的市场规模达到了 29 万亿美元，而蚂蚁金服是这个领域不折不扣的领先者。其次，这也使蚂蚁的业务变得更加多元化，让他们进入了一个不那么敏感的领域。此前，该公司因为在金融服务领域凭借其产品进行了大规模扩张而遭到了监管部门的审查。

去年 12 月，胡晓明在成为蚂蚁金服 CEO 以后第一次接受了国外媒体的采访，他在采访中表示：“我们希望为服务行业助力，让这个行业完成数字化。我们一直在推行将蚂蚁发展为一家科技企业的战略，多年来我们一直在采取开发平台的战略。”

胡晓明不希望用户仅仅将支付宝看成是一个小众的金融服务提供商，或是全球最大电商平台的支付入口，他希望让用户将支付宝看成是满足人们从买菜到理财、从酒店预订到贷款申请等多种需求的应用，当用户有这些需求的时候，可以第一时间想到支付宝。他还希望向使用该平台的企业推销人工智能、区块链和风险控制等技术解决方案。

他的目标是，未来 5 年中，让蚂蚁超过 80% 的营收来自本地商户和金融企业（比 2019 年底时提升大约一半）。这样一来，来自蚂蚁自己的货币市场基金和贷款等自营服务的贡献将因此而减少。

他说道：“作为金融平台，我们希望将自己所开发的技术和资源分享给更多金融、地方服务、公共服务和来自其他国家的企业。”他表示，这一转变不会妨碍 IPO 计划，该公司依然对上市持开放态度，但是他拒绝透露上市的时间安排。

为了标致这场变革，今年 5 月底，这家公司将其名称从 “蚂蚁金服服务集团”改成了 “蚂蚁集团股份有限公司”。阿里巴巴持有蚂蚁 33% 的股份。

不寻常的定位

虽然蚂蚁拥有 9 亿用户，但是专注于日常消费者服务，让蚂蚁处于一个不寻常的弱势地位。尽管支付宝仍然控制着中国一半以上的移动端交易，但是在所谓的小程序方面，支付宝却未能抢占先机。小程序是三年前由腾讯所主导的一次创新。

凭借小程序，腾讯这个游戏和社交媒体巨头在其微信平台上获得了超过 100 个服务供应商，每天有 4 亿用户会使用小程序解锁共享单车、预定电影票，甚至是购买公寓。小程序的流行也给腾讯带来了更多的移动支付和广告营收。

胡晓明当前最主要的任务，就是对抗来自腾讯等企业的竞争。除了腾讯之外，美团和快手等公司也进入了这个领域，希望在电子商务和支付方面分一杯羹，侵入了阿里巴巴的生态系统。

位于上海的 China Skinny 是一家研究和市场营销企业，该公司创始人马克 · 唐纳（Mark Tanner）表示：“蚂蚁和阿里巴巴当前所对抗的企业，此前甚至没有过支付和电商领域的业务。”

个性化内容

胡晓明表示，支付宝平台具有一些天然的优势，让他们能够夺回失地。用户可以对支付宝的界面进行个性定制，将常用的功能放在最前面。该公司计划利用算法进一步提升登录页的个性化定制体验。

在经历了两年的发展之后，蚂蚁现在拥有 200 万个小程序，每个月的月活用户大约 6 亿人。胡晓明没有透露该公司的扩张预测。

自推出以来，支付宝首次将本地服务的重要性提升到与金融服务相同的高度。它将饿了么和飞猪移动到了支付宝的首页上。胡晓明表示，支付宝还将提升搜索服务的使用体验，让用户更轻松地找到那些提供本地服务的小程序。

他说到：“支付宝正在将超级应用的优势与小程序的优势进行结合。与微信平台相比，用户在我们的平台上可以更快速地获得服务。”

这些努力的效果当前正在显现出来。研究咨询机构 iResearch 的数据显示，支付宝的移动支付市场份额已经连续三个季度获得了增长，在第四季度中其市场份额达到了 55.1%。与此同时，腾讯的市场份额为 38.9%。

胡晓明于 2005 年加盟阿里巴巴，此前他供职于中国第二大贷款机构中国建设银行。这些年来，他在推出创新方面建立了良好的声誉，例如利用数据分析为小企业提供免抵押的融资服务、帮助阿里巴巴击败亚马逊公司打造了亚洲最大的云业务。

AgencyChina 是一家位于上海的咨询机构，该公司研究和战略经历 Michael Norris 说到，胡晓明的经历将帮助蚂蚁锁定那些正在寻求数字化的来自消费服务领域的小企业。

高盛分析师表示，蚂蚁旗下的花呗有望在 2021 年帮助银行发放 2 万亿元人民币（约 2.83 亿美元）的消费贷款。蚂蚁是线上贷款机构网上银行的最大股东，截至 5 月底，网上银行已经帮助银行向 1000 万家中小型企业发放了 6000 亿元人民币的贷款。

胡晓明表示，截止到目前，该公司的风险控制表现依然较好。疫情之前，花呗和网商银行的坏账率大约为 1.5%，而疫情后提升到了 2% 左右。相比之下，Fitch Ratings 估计，去去年第一季度相比，中资银行的不良贷款率可能会提升 2%，至 3.5%。

胡晓明称：“冠状病毒疫情之后，我们的中小企业和青年人贷款者的不良贷款率略有上升。”他还指出，预计到明年 3 月，坏账率将下降到疫情之前的水平。