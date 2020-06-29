冠捷发布 U28P2U 显示器：28 英寸 + 4K+10.7 亿色

IT之家 6 月 29 日消息 冠捷近日在官网上架了一款全新的显示器 U28P2U/BS，面向高端设计用户。该显示器屏幕选用了少见的28 英寸 IPS面板。

AOC U28P2U 采用了灰黑配色，三边窄边框设计（1.2mm），自带金属快拆支架，可实现多向调节，支持 13cm 升降、-5° 至 - 35° 俯仰角、175° 水平、90° 垂直旋转以及 VESA 100mm 挂壁安装。

屏幕素质方面，U28P2U 具有107% NTSC、119% sRGB、97% DCI-P3色域覆盖以及色差 ΔE<2 的色彩表现，且提供出厂校色服务；此外其还拥有3840x2160 分辨率，60Hz 刷新率，300 cd/m2亮度，1000：1 静态对比度以及 4ms GTG 灰阶响应等特性。

接口方面，其拥有双 HDMI2.0、DP、USB3.2 Gen1×4、USB 上行和 3.5mm 音频输出接口。其中一个 USB 接口具有快速充电功能，允许用户为连接的设备进行充电。

IT之家了解到，该显示器目前仅出现在了 AOC 中国官网上。官方尚未公布其售价和上市时间等信息。按照此前惯例，该显示器或将于一个月内上市。

