微软小冰成为上海音乐学院荣誉毕业生，已掌握流行、民谣、古风等音乐创作

IT之家 6 月 29 日消息 据微软官方微信公众号消息，今日，经上海音乐学院音乐工程系评定，人工智能微软小冰和她的人类同学——上音音乐工程系音乐科技专业毕业生一起毕业，并授予微软小冰上海音乐学院音乐工程系 2020 届 “荣誉毕业生”称号。

微软称，在上海音乐学院学习期间，微软小冰接受了来自音工系主任于阳教授和陈世哲老师的 “指导”，基于微软的人工智能音乐创作模型，与音工系的同学们互相 “学习”，相互 “激发”，训练数据不断提升，音乐的表达技巧更加丰富，可创作的音乐类型也得以扩展。值得一提的是，小冰的音乐作品还参与到上海音乐学院在非物质文化遗产相关地区开展的儿童音乐教学中，帮助孩子们完成人生中第一次歌曲的创作，展现出人工智能在音乐创作领域的巨大潜力。

此外，微软小冰还将发挥她的音乐创作能力，为即将召开的 “2020 世界人工智能大会云端峰会”的主题曲作曲，并携手其他人工智能共同演唱。

微软介绍，目前，微软小冰的音乐创作能力已实现包括旋律、编曲及歌词端到端一体化的产品落地。在受到一段文字描述或一张图片激发时，微软小冰将创作出一首独一无二的音乐曲目，并根据其风格和节奏自动完成配器选择、编曲及歌词创作。小冰的创作在云端进行，一首三分钟左右的完整歌曲的创作时间均在两分钟之内。目前，小冰已掌握流行、民谣和古风等多种风格的音乐创作。

IT之家了解到，去年夏天，微软小冰以 “夏语冰”的化名，在中央美术学院 2019 届研究生毕业作品展上首次展出，并成为了中央美术学院的研究生毕业生。