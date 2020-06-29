前淘宝直播运营负责人赵圆圆回应贪腐一事：我的为人，圈里人都知道

6 月 29 日消息，今日，有消息称淘宝直播 UGC&频道资深运营专家赵圆圆因贪腐问题被阿里巴巴辞退。赵圆圆向凤凰网科技表示，“我的为人、我做了什么事情，圈里人都知道”。阿里巴巴拒绝回应此事。

公开资料显示，赵圆圆本名赵阳，1979 年生人，曾拥有 15 年的市场营销工作经验，曾在奥美担任资深创意总监。2017 年 8 月赵圆圆加入阿里，负责淘宝直播业务。有媒体称，赵圆圆是淘宝直播兴起的关键人物，一手推动淘宝直播 2018 年交易额突破千亿，同时也是李佳琦等头部主播的幕后推手。

今年 3 月，有消息称赵圆圆离职创业，正在筹备一家 MCN 机构，阿里会是投资方之一。

网传截图显示，赵阳在关联业务合作伙伴处任职 / 提供服务，利用职务便利为关联人士和合作伙伴谋取不正当利益，接受礼品及款待。

截图显示，赵阳于 2018 年 1 月起担任淘宝直播 UGC&频道运营的业务负责人，在其任职期间，违规帮助淘宝某直播机构入驻服饰直播基地，随后安排自己的女友以高薪入职该机构。

此外，去年 9 月，赵阳借出差之际以淘宝直播负责人名义参加外部商业大会并收取 3 万元费用。2018 年至 2019 年间，赵阳分别接受多家直播机构提供的餐饮、住宿及礼品，累计金额约 5800 元，同时他还为多家淘宝直播内容机构的主体公司提供兼职服务。

因此，阿里巴巴对赵阳予以辞退处分，并处以永不录用。

今日晚间，赵圆圆向凤凰网科技表示，“我的为人、我做了什么事情，圈里人都知道，你可以去问一问，聊一圈就都懂了…… 我这个人特别简单，没那么复杂。”

赵圆圆拒绝对此事进行评论，他说，今天朋友圈一堆人都发了相关消息给他，“这无所谓”。他表示，现在自己正在筹备一家 MCN 机构的创业，正忙着装修公司，“找场地、装修已经费了我好多精力了，其他 的都顾不上了”。

此前有消息称，阿里将会投资赵圆圆的新项目。赵圆圆称，目前还处在初创阶段，前期都是自己投入，还未接触融资。他说，自己想做一些关于营销的业务，但公司最终的方向还未确定下来，看市场的发展变化决定。

他认为，直播只是内容电商或者内容营销的其中一部分，“短视频、图文、直播三个都是齐头并进的”，直播只是一个先锋、排头兵，后面还有很多事情可以做。