传阿里巴巴通报赵圆圆违规：接受礼品及款待，安排女友入职合作方

6 月 29 日下午消息，网传原淘宝直播 UGC&频道资深运营专家赵圆圆因贪污被通报，新浪科技就此向阿里巴巴方面求证，后者未予回应。赵圆圆团队相关人员向新浪科技表示，暂不回应。

据网传阿里巴巴通报内容，淘宝直播运营负责人赵阳（即赵圆圆）在关联业务合作伙伴处任职 / 提供服务，利用职务便利为其关联人士和合作伙伴谋取不正当利益，接受礼品及款待。通报中称，2019 年 4 月，赵阳通过业务关联直播机构负责人，安排女友以高薪入职该机构。至 2019 年 10 月，其女友从该机构处共领取薪资数十万元。2019 年 9 月，赵阳借出差之际以淘宝直播负责人名义参加外部商业大会并收取 3 万元费用。2018 年至 2019 年期间，赵阳分别接受多家直播机构提供的餐饮、住宿及礼品，累积金额约 5800 元。同时，赵阳为多家淘宝直播内容机构的主体公司提供兼职服务。

通报称，对赵阳予以辞退处分，并处以永不录用。

赵圆圆本名赵阳，公开资料显示，赵圆圆于 2017 年 8 月加入阿里巴巴，此前已从事市场营销相关工作 15 年。当年年底赵圆圆开始负责淘宝直播相关业务。作为淘宝直播加速发展的关键人物，赵圆圆也是李佳琦等头部主播的幕后推手。2018 年，淘宝直播首破千亿交易额。赵圆圆于今年离职，有消息称其下一步是创业做一家 MCN 机构，阿里巴巴为投资方之一。

赵圆圆本人在个人微博发布了一张 “吃瓜”图片。其前几日微博表示：“7 月 1 日，我的首场带货直播将在某宝开启，基本就是讲品牌故事、产品理念和特点，以及自己对产品的一些趣味讲解，算是给大家打一个直播营销的样板。”