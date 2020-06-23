内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

腾讯市值突破 6000 亿美元超阿里巴巴，马云身家反超黄峥

2020/6/23 10:31:31来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

6月22日消息，时隔两年腾讯股价再创新高，目前涨幅扩大至3%，报价488.8港元大关，创历史新高。最新市值46717亿港元，折合6027亿美元。目前阿里巴巴市值4.63万亿港元。

值得注意的是，自今年3月底以来，腾讯股价暴涨50%，市值净增1.56万亿，折合2016亿美元。

按马化腾目前持股8.42%计算，马化腾身家至少增加170亿美元（6月9日-12日减持后，持股从8.53%减到8.42%）。目前马化腾身家高达534亿美元，稳居中国首富。

马云身家440亿美元，身家重新超过黄峥位列第二大富豪

腾讯为何再度誓要创出历史新高？部分原因如下：

1）腾讯作为港股股王，在疫情期间业绩不但没有受影响，而且受益于线上科技，首季度业绩惊喜，二季度也大概率惊喜，今年的业绩表现应该不会太差。2020年Q1腾讯营收1080.65亿，同比增长26%；净利润（Non-IFRS）270.79亿，同比增长29%，高于市场预期。

2）游戏刊号下发，对于1/3营收依赖的游戏的腾讯重获新生，2020年5月腾讯《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金超过2.26亿美元，较去年同期增长41%，位列全球手游畅销榜冠军。

3）全球大放水时代来临，各国更是进入负利率时代，尤其美国无底线宽松，释放了6万亿美元的水（大概中国2019年GDP的一半）。疫情以来中国两次降准释放0.95万亿，缩表5000亿，真实放水4500亿。在大放水背景下，全球资金涌入股市核心资产，尤其在房住不炒的前提下，资金全部涌入了茅台、美团、腾讯、医药股以及中概股的拼多多、京东、网易等。

4）券商对腾讯的集体唱好，更有投行给出640港元的目标价。如果按642港元计算，腾讯将成为6万亿巨无霸（折合7900亿美元），即使按照500港元计算，腾讯届时市值也将达到4.8万亿港元，将有望超过阿里体量。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾讯阿里巴巴马云

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    