腾讯市值突破 6000 亿美元超阿里巴巴，马云身家反超黄峥

6月22日消息，时隔两年腾讯股价再创新高，目前涨幅扩大至3%，报价488.8港元大关，创历史新高。最新市值46717亿港元，折合6027亿美元。目前阿里巴巴市值4.63万亿港元。

值得注意的是，自今年3月底以来，腾讯股价暴涨50%，市值净增1.56万亿，折合2016亿美元。

按马化腾目前持股8.42%计算，马化腾身家至少增加170亿美元（6月9日-12日减持后，持股从8.53%减到8.42%）。目前马化腾身家高达534亿美元，稳居中国首富。

马云身家440亿美元，身家重新超过黄峥位列第二大富豪。

腾讯为何再度誓要创出历史新高？部分原因如下：

1）腾讯作为港股股王，在疫情期间业绩不但没有受影响，而且受益于线上科技，首季度业绩惊喜，二季度也大概率惊喜，今年的业绩表现应该不会太差。2020年Q1腾讯营收1080.65亿，同比增长26%；净利润（Non-IFRS）270.79亿，同比增长29%，高于市场预期。

2）游戏刊号下发，对于1/3营收依赖的游戏的腾讯重获新生，2020年5月腾讯《PUBG MOBILE》及《和平精英》全球吸金超过2.26亿美元，较去年同期增长41%，位列全球手游畅销榜冠军。

3）全球大放水时代来临，各国更是进入负利率时代，尤其美国无底线宽松，释放了6万亿美元的水（大概中国2019年GDP的一半）。疫情以来中国两次降准释放0.95万亿，缩表5000亿，真实放水4500亿。在大放水背景下，全球资金涌入股市核心资产，尤其在房住不炒的前提下，资金全部涌入了茅台、美团、腾讯、医药股以及中概股的拼多多、京东、网易等。

4）券商对腾讯的集体唱好，更有投行给出640港元的目标价。如果按642港元计算，腾讯将成为6万亿巨无霸（折合7900亿美元），即使按照500港元计算，腾讯届时市值也将达到4.8万亿港元，将有望超过阿里体量。