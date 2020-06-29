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AMD 5000 系列锐龙处理器曝光，梵高处理器将配备 Navi21 核显

2020/6/29 22:16:42来源：IT之家作者：问舟/实习责编：问舟/实习评论：

IT之家6月29日消息  据外媒 videocardz 援引伊戈尔实验室（Igor’sLAB）今日消息，AMD 下一代代号为 Cezanne 的处理器正处于 A0 阶段，而代号为 Vermeer 的 Ryzen 4000 桌面处理器已处于最终阶段，故 4000 系列台式机处理器或已处于即将发布的边缘

此外，AMD 5000 系列的锐龙 CPU 系列将包括三种不同的芯片系列（Ryzen 5000G、H 和 U 系列），以针对不同的细分市场。锐龙 5000 桌面平台将包括基于 Zen 4 的台式机处理器和基于 Zen 3+ 的 APU；而 U 系列将仅用于移动平台。

据 Igor 消息，目前 AMD 代号为 “塞尚”（Cezanne）的处理器系列已确认配备 GFX9 的加强版 Vega 20 图形核心（Vega 20 是 AMD iGPU 内部代号，与具体 CU 数量没有关系），且仍将采用 AM4 插槽

而代号为 “梵高”（VanGogh）的移动端 U 系列低功耗处理器同样处于 A0 步进阶段，但配备了 GFX10 的 Navi21 图形核心(大 Navi)。

此外，Igor’sLAB 还称，AMD Vega GPU 最终将跳过 RDNA GPU 架构而直接替换为 RDNA 2 GPU 架构，故该系列 APU 的图形性能或将拥有显著提升。

IT之家了解到，明年 AMD 将更换新的插槽。而外媒称 Warhol 处理器或将会在明年 CES2021 上亮相。因此该系列处理器将有可能仅仅作为一代过渡型号发布。

▲ AMD 各系列处理器汇总，图源 videocardz

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关键词：AMD

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