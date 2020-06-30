科学家探测到两个黑洞碰撞产生的闪光信号

北京时间 6 月 30 日消息，据国外媒体报道，通常人们认为黑洞不会产生闪光，正如它们名字：黑洞，此外，即使黑洞互相撞击，天文学家的传统仪器也无法进行观测，但是 2019 年科学家探测到一次黑洞碰撞事件，发现黑洞碰撞时产生奇怪的闪光。

2019 年 5 月 21 日，地球引力波探测器捕捉到一对超大质量天体碰撞信号，在时空中产生涟漪。之后兹威基瞬变仪器观测到一束强光，当科学家分析这两个信号时，意识到它们都来自同一太空区域，猜测这是罕见的可观测黑洞碰撞事件。

美国宇航局喷气推进实验室天体物理学家丹尼尔 · 斯特恩称，这项发现令人兴奋，关于这两个正在合并的黑洞，我们可以了解很多，基于它们偶然产生的信号，可以了解它们所处的环境。

科学家认为两个黑洞碰撞时合并的黑洞被锁定在一个类星体周围的圆盘结构中，超大质量黑洞在该过程中会释放大量能量。加州理工学院、ZTF 项目科学家马修 · 格雷厄姆称，在这次更突然的耀斑爆发之前，超大质量黑洞已经 “蠢蠢欲动”许多年。

加州理工学院天文学家曼西 · 卡斯利瓦尔称，黑洞碰撞产生闪光并不奇怪，事实上像这样的超大质量黑洞一直都有耀斑，它们不是安静的天体，但此次观测的黑洞耀斑爆发时间、规模和区域都非常独特。

基于引力波和光线的配对，科学家猜测耀斑是由超大质量黑洞的吸积盘内合并的两个小黑洞产生的，超大质量黑洞难以置信的强大引力会影响到盘内较小物质，甚至其他黑洞。

曼哈顿社区学院萨维克 · 福特称，这些天体就像狂躁的蜜蜂围绕在蜂后周围，它们能在短时间内找到引力伴侣并成功配对，但通常在疯狂的舞蹈中很快会失去舞伴。但在超大质量黑洞的圆盘中，流动的气体将蜂群的狂舞转变为经典的小步舞曲，并将黑洞组织起来配对。

科学家认为，这种闪光现象并非来自于合并自身，相反，合并的能量将从稍大一些的黑洞中释放出来，穿过超大质量黑洞吸积盘环绕着黑洞。黑洞合并几天或者几周之后，释放的气体会产生耀斑现象。科学家在引力波信号释放 34 天之后，探测到黑洞耀斑。

研究人员称，这并不能保证该解释与实际情况相符。格雷厄姆说：“耀斑发生在正确的时间范围和正确的位置，这与引力波事件相一致，因此我们认为耀斑很可能是黑洞合并的结果，但我们不能完全排除其他可能性。”

目前，这项最新研究报告发表在 6 月 26 日出版的《物理评论快报》杂志上。