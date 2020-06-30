BrandZ 全球百大最具价值品牌榜：亚马逊摘冠，阿里第六，腾讯第七

北京时间 6 月 30 日下午消息，据外媒报道，根据 WPP 和 Kantar 联合发布的最新版 2020 年 BrandZ - 全球百大最具价值品牌排名，尽管疫情期间经济、社会和个人均受到一定程度的影响，但这些全球品牌的价值仍旧逆势上涨 5.9%。全球百大最具价值品牌的总品牌价值达到 5 万亿美元，相当于日本一年的国内生产总值。2006 年，全球百大品牌的价值为 1 万亿美元，此后增长达 245%。

相比这些品牌在 2008 年 - 2009 年那场金融危机中的表现，今年的百大品牌在当前危机中的表现更加坚韧稳定，在过去一年中一共增加了 2770 亿美元品牌价值。BrandZ 名单中的强势品牌继续领跑市场，甚至在当前危机中的市值跌幅也低于全球平均水平。

该排名使用的数据结合了 2020 年 4 月以来的股价表现，以反映疫情的营销。在充满不确定的环境下，这些坚持投资长期营销和打造强大品牌的公司已经度过了危机的最严重事情。在疫情之前，百大品牌的品牌价值增长接近 9%。

亚马逊继续维持全球最有价值品牌地位，品牌价值增长 32% 至 4159 亿美元。自从 2006 年首次入选全球百大最具价值品牌以来，公司到今年为止的增长近 1000 以美元，贡献了百强总增长额的三分之一。

科技品牌继续占主导地位，排名中 37% 的品牌来自科技行业，总体增长超过 10%。苹果继续保持第二位置（增长 14% 至 3522 亿美元），微软重回第三位置（增长 30% 至 3265 亿美元），领先于第四的谷歌（增长 5% 至 3236 亿美元）。

亚洲品牌在排名中占到四分之一，其中中国品牌有 17 个。阿里巴巴为中国最具价值品牌（增长 16% 至 1525 亿美元，排名第 6），腾讯紧随其后（增长 15% 至 1510 亿美元，排名第 7）。

今年的 BrandZ 排名显示，随着人们在网上停留的时间越来越长，创新创造是主要的增长动力。短视频分享社交媒体 TikTok 成就耀眼，品牌价值居新晋品牌之首。

零售业表现强劲。在头部电商公司的推动下，品牌价值增长最快（21%）。亚马逊、阿里巴巴和京东均在疫情期间展现出创新和敏捷能力。

各大品牌也在积极探索创新方式，与消费者互动，建立信任和亲密度，尤其在健康和健身领域。运动休闲品牌 Lululemon 增长迅速，提供多样化服装的同时，也为宅家的用户提供在线课程。

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