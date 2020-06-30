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外媒：英伟达 AMD 服务器芯片销量正在增加

2020/6/30 16:55:47来源：TechWeb作者：辣椒客责编：西瓜/实习评论：

6 月 30 日消息，据国外媒体报道，数据中心、云计算等领域的需求，也带动了服务器销量的增长，进而也拉升了服务器相关芯片销量的提升。

外媒在最新的报道中就表示，英伟达、AMD 这两大厂商服务器芯片的销量，正在增加，他们对未来也非常乐观。

英伟达服务器相关芯片的业绩，在他们的财报中体现在数据中心这一业务上，这一业务 2020 财年的营收为 29.83 亿美元，在英伟达营收中所占的比重，由上一财年的 25% 提升到了 27.4%。

而在截至 4 月 26 日的 2021 财年第一财季，英伟达数据中心业务的营收达到了 11.41 亿美元，在该季英伟达营收中的比重，则是达到了 37%。

同英伟达最近一个财年接近 30 亿的营收相比，AMD 服务器相关芯片的规模要小一些，外媒预计为 10 亿美元，约英伟达的三分之一。

但外媒在报道中指出，AMD 得到了台积电先进芯片工艺的支持，他们数据中心市场的营收也在快速增长，服务器领域的份额在不断增加。此外，外媒在报道特别提到，由于 AMD 是唯一一家拥有整合了自家 CPU 和 GPU 的 APU 产品线的芯片开发商，他们也就有望逐步建立自己的服务器生态系统。

外媒在报道中还提到，由于数据中心对高性能计算和人工智能应用的需求依旧强劲，英伟达和英特尔都对他们服务器相关芯片第二财季的销量很乐观。

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关键词：AMD服务器芯片

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