中国联通浙江分公司递交整改回复：年底前让消费者尽享套餐流量

IT之家 6 月 30 日消息 据浙江消保委官方微信公众号消息，日前，浙江省消保委对中国联通浙江分公司就腾讯王卡套餐 “专属流量不专属，免流软件不免流”等相关问题进行了约谈，并提出了整改要求。近日，中国联通浙江分公司向浙江省消保委发来整改回复函，并提出了相应的整改方案。

据悉，针对“消费者购买40GB专属流量和20GB套餐外流量，但无法享受对应服务”的问题，中国联通浙江分公司表示，已与集团公司进行了积极沟通，计划于今年12月底前完成产品优化，实现腾讯王卡产品订购流量包后可完整享受套餐内专属免流流量和套餐外流量包的流量总和。同时，在产品优化完成前，将于6月底前完善浙江省内的资费及宣传说明，明确告知消费者“该流量包不改变主套餐流量封顶规则”内容，以便用户清晰理解规则、明明白白消费；对于已经购买腾讯王卡的用户，建立用户投诉特殊解决机制，根据消费者的诉求，提供相应的减免或补充流量等补偿方式，妥善处理消费纠纷，处理权限直接下放到营销一线及客服热线人员。

针对腾讯王卡套餐宣传“超100款APP专属免流量”，但这些指定免流软件在实际使用过程中会产生多项套餐外流量，比如点击广告、发布弹幕”的问题，中国联通浙江分公司提出将规范业务规则说明，在现有“免流详情页”基础上对免流范围及非免流场景的说明进行优化，以醒目的方式提醒消费者免流范围；同时再次梳理检查所有下单入口是否有“免流详情页”链接或说明，以便用户多渠道获取信息。

IT之家了解到，浙江省消保委表示，中国联通浙江分公司积极整改的态度值得肯定，同时也将会和消费者“紧盯”整改落实情况。对于整改不到位的，浙江省消保委将考虑采取一定措施来保障消费者的合法权益。