【视频】苹果 Widget 小组件的前生今世

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WWDC2020过后，IT之家有部分网友嘲讽iOS 14现已Android 1.0呈现。特别是其中的主屏幕小组件，有人说像Android，有人说像Windows Phone。笔者在体验过一段时间之后发现，苹果的小组件与其他平台差异还是很大。具体怎么回事呢？咱么先来聊聊苹果小组件的前生今世：
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