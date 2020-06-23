iOS 14 发布！一键升级，都是我想要的功能

本文首发自IT之家微信公众号，作者启人。

苹果全新系统发布了，看完整场视频后，启人我只想说：牛x了我的果！

废话不多说，赶紧来看看有什么新特性。

（升级方式见文末）

iOS 14

资源库

iOS 14 相比 iOS 13 更加开放。

如果你手机里有上百个 App ，iOS 14 资源库可以将他们一键按类别整合。

最常用的放在最上，不常用的放在下面，或者直接将后几页隐藏起来。

在最上方还有搜索栏，下滑弹出，直接搜索即可直达。

桌面小组件

和安卓类似，长按图标自动弹出变大。

小组件可以放在桌面的任意位置，还可以自由调节大小，选择信息量。

可以只放一个，也可以整屏都是小组件。

视频画中画

依旧和安卓类似，可以将播放的视频以画中画形式呈现，在播放中任意切换 App 都能保持视频播放...如果看片过程中有人偷窥，只要将视频小窗扫到侧边就 OK 了。

全新 Siri

Siri 不再以全屏方式弹出，只在屏幕下方中央展示小圆点。

告诉 Siri 你想干什么，Siri 会直接打开 App 。

另外，你也可以让 Siri 帮你发送一段语音消息（不是语音转文字，真的就是语音消息）。

内置翻译

内置的翻译功能，不用提前设定就能自动识别 11 种语言。

最强大的是，苹果的翻译并不是以词汇为单位机械的翻译，而是以句子为单位，将语义整合，流畅输出。

为保证安全，翻译过程由手机内置的神经网络计算，完全离线。

将手机横屏，会开启对话模式，你与对方可以无障碍交流。

iMessage

添加更多样式的 Memoji 拟我表情，这次还增加了口罩。

手势，甚至年龄。

群聊对话和微信很像，可设置消息免打扰，只有 @ 你才会收到提醒。

也可以引用对方的消息，特定回复某一条，只查看某两人之间的对话。

地图

在美国等地，内建城市 3D 信息，这意味着苹果地图可以计算陡坡高度、楼梯、路况。

你可以在苹果地图中选择适合轮椅的路。

这些运动轨迹数据，会被整合到你的健康 App 中，用来计算你的运动量。

CarPlay 车载

CarPlay 在全球 80%以上汽车支持，更新后可以更换新壁纸，添加新组件。

另外，iPhone 还能替代车钥匙。只要将 iPhone 放在汽车充电板上，就可以启动汽车。

如果丢失，通过 iCloud 即可关闭钥匙权限。通过 iMessage 可分享复制钥匙，或随时关闭对方的驾车权限。

苹果小程序

和微信类似，苹果也有自己的小程序，能做到快速启动，大小不超过 10MB 。

它们会在你需要的时候启动，比如你走进咖啡厅，扫一下收款码，咖啡厅的小程序就会自动启动。

扫描共享单车上的二维码，共享单车的小程序就会自动启动。

总之，他们只在你需要的时候启动，无需安装，不占空间。

通过苹果内置的 Apple Pay 即可付款。即用即开，即来即去。

iPad OS

边栏

iPad 拥有更大的屏幕，可以在一屏中显示更多内容。

苹果在 iPad OS 中增加了一个边栏，App 中所有核心功能都直观显示在这里。

各种显示方式，一键切换。

通过拖动，还能将文件在各文件夹中移动，实现真正的办公需求。

来电页面更改（和 iOS 14 一致）

以往 iOS 系统来电会覆盖整个页面。

在新 iPadOS 或 iOS 14 中，只在上方弹出（向上清扫忽略）。

搜索页面调整

下拉搜索不再全屏覆盖，可以在任何 App 中启用搜索。

可以搜索联系人、搜索网页、搜索 App ，点击直达。

全新 Pencil 识别

一句话：iPad 可识别你书写的一切。

简单图形自动形变。

手写字实时转换。

任意位置，任意 App 内书写，双击点选，拖动多选。复制粘贴皆可。

点击笔记中的手写电话号，机器自动识别，直接拨打电话。

一切都通过 iPad 内置神经网络本地识别。

AirPods Pro

买 AirPods Pro 的都赚了。Pro 版现可模拟影院音效。

只用两只耳机，模拟来自前后左右上下等各方向的声音。

就算你的头部移动，也能通过陀螺仪计算角度，改变声音方向。

最终实现 7.1 声道效果，甚至杜比全景声。

watchOS 7

具有更多表盘

运动模式新增舞蹈

街舞，拉丁，民族，全部支持。

加入心率，通过算法，甚至能计算腿部角度，全身检测。

加入睡眠模式

可以理解你的呼吸，确定你是否睡着或清醒，晚上也能用了。

结合麦克风的流水声，能检测你是否在洗手，洗了多久。

macOS--Big Sur

外观设计语言和 iPadOS/iOS 统一

无论图标，还是按钮。

右上角新增控制中心

所有控件都在一屏显示。

总而言之，无论地图、iMessage、Safari 等系统程序，都和另外两个系统高度统一。

隐私

苹果认为，隐私是人的基本权利。尽量避免收集数据或不发送数据。（只做最小收集，透明管控）

设备录音和开启摄像头时，屏幕会相应提示。

App 跟踪要先征得你的同意，所以程序都要加入隐私条款。

定位可选择只发送大致位置给 App ，不能精准定位。

最后

iOS 14/iPadOS 14 公测版 Beta 的升级文件已经放出。

想要第一时间体验的 IT 友，直接在 IT之家 微信公众号后台回复【升级】即可获取。（因为首批公开，可能会存在不稳定、发热卡顿等情况，请升级前务必备份手机）