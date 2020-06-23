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iOS 14 发布！一键升级，都是我想要的功能

2020/6/23 10:32:59来源：IT之家作者：启人责编：马卡评论：

本文首发自IT之家微信公众号，作者启人。

苹果全新系统发布了，看完整场视频后，启人我只想说：牛x了我的果！

image.png

废话不多说，赶紧来看看有什么新特性。

（升级方式见文末）

image.png

iOS 14

  • 资源库

iOS 14 相比 iOS 13 更加开放。

如果你手机里有上百个 App ，iOS 14 资源库可以将他们一键按类别整合。

最常用的放在最上，不常用的放在下面，或者直接将后几页隐藏起来。

在最上方还有搜索栏，下滑弹出，直接搜索即可直达。

  • 桌面小组件

和安卓类似，长按图标自动弹出变大。

小组件可以放在桌面的任意位置，还可以自由调节大小，选择信息量。

可以只放一个，也可以整屏都是小组件。

  • 视频画中画

依旧和安卓类似，可以将播放的视频以画中画形式呈现，在播放中任意切换 App 都能保持视频播放...如果看片过程中有人偷窥，只要将视频小窗扫到侧边就 OK 了。

  • 全新 Siri

Siri 不再以全屏方式弹出，只在屏幕下方中央展示小圆点。

告诉 Siri 你想干什么，Siri 会直接打开 App 。

另外，你也可以让 Siri 帮你发送一段语音消息（不是语音转文字，真的就是语音消息）。

  • 内置翻译

内置的翻译功能，不用提前设定就能自动识别 11 种语言。

最强大的是，苹果的翻译并不是以词汇为单位机械的翻译，而是以句子为单位，将语义整合，流畅输出。

为保证安全，翻译过程由手机内置的神经网络计算，完全离线。

将手机横屏，会开启对话模式，你与对方可以无障碍交流。

  • iMessage

添加更多样式的 Memoji 拟我表情，这次还增加了口罩。

手势，甚至年龄。

群聊对话和微信很像，可设置消息免打扰，只有 @ 你才会收到提醒。

也可以引用对方的消息，特定回复某一条，只查看某两人之间的对话。

  • 地图

在美国等地，内建城市 3D 信息，这意味着苹果地图可以计算陡坡高度、楼梯、路况。

你可以在苹果地图中选择适合轮椅的路。

这些运动轨迹数据，会被整合到你的健康 App 中，用来计算你的运动量。

  • CarPlay 车载

CarPlay 在全球 80%以上汽车支持，更新后可以更换新壁纸，添加新组件。

另外，iPhone 还能替代车钥匙。只要将 iPhone 放在汽车充电板上，就可以启动汽车。

如果丢失，通过 iCloud 即可关闭钥匙权限。通过 iMessage 可分享复制钥匙，或随时关闭对方的驾车权限。

  • 苹果小程序

和微信类似，苹果也有自己的小程序，能做到快速启动，大小不超过 10MB 。

它们会在你需要的时候启动，比如你走进咖啡厅，扫一下收款码，咖啡厅的小程序就会自动启动。

扫描共享单车上的二维码，共享单车的小程序就会自动启动。

总之，他们只在你需要的时候启动，无需安装，不占空间。

通过苹果内置的 Apple Pay 即可付款。即用即开，即来即去。

iPad OS

  • 边栏

iPad 拥有更大的屏幕，可以在一屏中显示更多内容。

苹果在 iPad OS 中增加了一个边栏，App 中所有核心功能都直观显示在这里。

各种显示方式，一键切换。

通过拖动，还能将文件在各文件夹中移动，实现真正的办公需求。

来电页面更改（和 iOS 14 一致）

以往 iOS 系统来电会覆盖整个页面。

在新 iPadOS 或 iOS 14 中，只在上方弹出（向上清扫忽略）。

  • 搜索页面调整

下拉搜索不再全屏覆盖，可以在任何 App 中启用搜索。

可以搜索联系人、搜索网页、搜索 App ，点击直达。

  • 全新 Pencil 识别

一句话：iPad 可识别你书写的一切。

简单图形自动形变。

手写字实时转换。

任意位置，任意 App 内书写，双击点选，拖动多选。复制粘贴皆可。

点击笔记中的手写电话号，机器自动识别，直接拨打电话。

一切都通过 iPad 内置神经网络本地识别。

AirPods Pro

买 AirPods Pro 的都赚了。Pro 版现可模拟影院音效。

只用两只耳机，模拟来自前后左右上下等各方向的声音。

就算你的头部移动，也能通过陀螺仪计算角度，改变声音方向。

最终实现 7.1 声道效果，甚至杜比全景声。

watchOS 7

具有更多表盘

  • 运动模式新增舞蹈

街舞，拉丁，民族，全部支持。

加入心率，通过算法，甚至能计算腿部角度，全身检测。

  • 加入睡眠模式

可以理解你的呼吸，确定你是否睡着或清醒，晚上也能用了。

结合麦克风的流水声，能检测你是否在洗手，洗了多久。

macOS--Big Sur

外观设计语言和 iPadOS/iOS 统一

无论图标，还是按钮。

右上角新增控制中心

所有控件都在一屏显示。

总而言之，无论地图、iMessage、Safari 等系统程序，都和另外两个系统高度统一。

隐私

苹果认为，隐私是人的基本权利。尽量避免收集数据或不发送数据。（只做最小收集，透明管控）

设备录音和开启摄像头时，屏幕会相应提示。

App 跟踪要先征得你的同意，所以程序都要加入隐私条款。

定位可选择只发送大致位置给 App ，不能精准定位。

最后

iOS 14/iPadOS 14 公测版 Beta 的升级文件已经放出。

想要第一时间体验的 IT 友，直接在 IT之家 微信公众号后台回复【升级】即可获取。（因为首批公开，可能会存在不稳定、发热卡顿等情况，请升级前务必备份手机）

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关键词：iOS14iOS苹果iOS

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