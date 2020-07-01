李佳琦落户上海登顶微博热搜， 详解北上广深相关政策

李佳琦在购买亿元豪宅后，终于落户上海了。

李佳琦是怎么落户上海的？想要在上海拥有一个户口难不难？如何才能在中国的一线城市拥有一个属于自己的户口？

上海市崇明区人民政府网站公示的 2020 年第一批特殊人才引进落户名单显示，李佳琦排在第一位，这条消息瞬间把李佳琦送上了微博热搜第一名。

一个带货主播在上海落户就引起如此轩然大波？

一线城市的户口有多么紧缺？

这是 2000 年上海市的人口规模总数，1640.77 万人；2010 年，这个数字是 2301.92 万人，10 年间上涨了超过 40%，这导致上海市成为中国人口密度最高的城市。

逐年上涨的人口数量加重了城市负担，城市污染、交通拥堵等问题。

上海市每年的人口总数仍在以数十万的速度增加，政府不得不对人口进行调控。

按照 《上海市城市总体规划（2017—2035 年）》，要求严格控制常住人口规模，至 2035 年常住人口控制在 2500 万人左右。

2016 年，上海市的常住人口就达到了 2419.7 万人。这意味着，未来十几年上海市都要保持人口几乎零增长。

按照上海市公布的户口政策，想要获得一个上海户口，一共有人才引进、居转户落户、应届生落户、投靠落户及留学回国人员落户等 5 种方式。

以李佳琦落户上海的「人才引进」政策为例。想要符合这项政策，你至少要拥有研究生学历，或者高级专业技术职务任职资格，又或者你曾获得过省部级及以上的政府奖励，参与过国家重大科技专项项目。

再比如，你是金融、贸易、航运等行业重点机构的高级管理人员。

总之，想要符合上海的「人才引进」政策，你必须要满足「人才」这一标准。当然，如果你在某项领域拥有独特的才能，比如李佳琦的「OMG」，你也可以作为「特殊人才」引进上海。

如果你只是一个普通人，那么居转户落户是最稳妥的落户办法。如果你在上海被聘为中级及以上专业技术职务，或具有国家二级职业资格证书以上的职业资格，那么，你只要老老实实在上海缴满 7 年社保、持有 7 年上海居住证，不出意外就能拿到上海户口啦。

与之相比，北京市的落户政策更为严苛

北京市今年 3 月发布的《北京市积分落户管理办法（征求意见稿）》，详细介绍了北京市的积分获取规则。

不同的学历拥有不同的起始分数，大专 10.5 分、本科 15 分、研究生 26 分、博士 37 分。如果你在北京拥有房产，住一年积 1 分，租住房屋为 0.5 分；在城六区以外居住的，住一年可积 2 分。当然，你如果获得过北京市政府颁布的某些奖项，或者每年纳税额度在 10 万元以上，可获得不同程度的加分。

不过，北京市每年的积分落户名额仅有 6000 人，这意味着你必须获得比其他人更多的分数。2019 年，这个标准是 93.58 分。而当年，北京市申报积分落户人员总数为 106403 人，最终公示落户 6007 人，入围几率仅为 5.64%。

2018 年至 2019 年通过积分落户北京的 1 万多名新北京人中，98.6% 的人都在北京呆了至少 10 年。 如果你不原意等待 10 年，通过工作落户是最快捷的办法之一。国家部委、中关村高新技术企业及部分民营企业每年都会有一定的落户指标，但进入这些单位的难度不一定比积分落户小。

当然，你如果是企业高管、投资人或者创业者，你拥有北京户口的几率将会大大提升。按照北京市发布的《北京市引进人才管理办法（试行）》，近 3 年融资 7000 万元以上的创业者（仅限创始人），实收资本 1 亿元以上且投资北京高精尖产业 5000 万元以上的天使投资基金管理人，都可申请落户北京。

地处南方的广州和深圳可能更为友好

在这两个城市里，原则上，只要你拥有大专及以上学历，就可轻松落户。在深圳，你甚至会获得政府发给你的落户奖励，本科一万五、硕士两万五、博士三万，少数地区还会追加区级补贴。

但即便如此，在 2019 年的全国抢人大赛中，深圳还是败给了杭州。当年，杭州以 55 万的净流入人口成为年度最具吸引力城市。

杭州在人口争夺战中凭什么跑赢深圳？

这就要说当下最潮的落户方式，就是在杭州做电商主播。

本月初，杭州市余杭区公布了 12 条《余杭区直播电商政策》，直播电商人才最高可认定为 B 类人才，奖励金额数以百万计。

直播电商企业通过评审的，最高可获得 1 亿补助，成功在境外上市的企业，还给予最高 1000 万元的奖励。