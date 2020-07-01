对标苹果 AirDrop！谷歌确认 Android 将推出新功能「Nearby Share」

北京时间 7 月 1 日早间消息，据外媒报道，此前几个月中一直有传言称谷歌将为 Android 手机添加一个类似苹果 AirDrop 的新功能。如今，谷歌终于证实，他们的确将推出这个功能，其正式名称为 “Nearby Share”。一些 Android 手机用户已经测试了该功能的 beta 版本。

▲ AirDrop

谷歌表示：“我们当前正在对这个名为 Nearby Share 的最新功能进行 beta 测试，我们计划在未来公布更多的信息。我们的计划是，在推出这个功能时，让它支持 Android 6 + 设备以及其他平台。”

本月早些时候，有人最早在 Chrome OS 的 Canary 版本中发现了这个功能，这意味着 Nearby Share 也将支持 Chromebook 设备。

关于 Nearby Share，我们可以将其视为是 Android 版本的 AirDrop，后者是苹果设备之间快速分享文件的功能。在有了 Nearby Share 之后，附近的 Android 设备之间可以快速无线传输文件，用户可以使用这个功能分享图片、视频以及链接和推文等内容。

据悉，用户不可以使用 Nearby Share 给陌生人的设备发送文件。要想使用这个功能，用户必须要提前设置，并且将自己的手机调到 “可见”状态（可通过快速设置栏轻松开启），之后他们才能收到内容，而且在接受内容之前，用户还需要手动接受对方发来的内容。

此前，三星也一直在测试类似的功能，三星的这个功能名为 Quick Share，可以让用户一次向将内容发送给最多 5 个好友，而相比之下，AirDrop 则是一对一传输。而 Nearby Share 的优势是，它支持所有 Android 设备，不限手机品牌，而三星的 Quick Share 当前只支持三星设备之间的文件传输。