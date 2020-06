受 Win10 启发，谷歌 Chrome OS 系统剪贴板管理器曝光

IT之家6月29日消息 外媒9to5 Google报道,Windows 10和Android的Gboard更为有用的功能之一是能够临时存储和管理你最近复制到剪贴板的内容。现在,Google希望将类似的剪贴板管理器引入Chrome OS,以支持文本、图像等。

在Windows 10上,你可以使用Windows + V 快捷键弹出最近复制的内容的列表,这在你意外复制要保留在剪贴板中的内容时特别方便。Android和许多其他操作系统一样,只能通过已安装的应用程序(例如Gboard)提供此功能,仅在今年才获得支持保存最近复制的图像。

根据新发布的代码更改,并在chrome//flags中带有相应的flag,Google正在为Chrome OS准备内置的剪贴板管理器。从flag的描述来看,它似乎是受Windows 10剪贴板管理器启发的,使用了类似的快捷键组合。

Enable Multipaste

Pressing search + v will show a menu that allows you to paste things previously copied.

#multipaste