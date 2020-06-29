受 Win10 启发，谷歌 Chrome OS 系统剪贴板管理器曝光

IT之家6月29日消息 外媒9to5 Google报道，Windows 10和Android的Gboard更为有用的功能之一是能够临时存储和管理你最近复制到剪贴板的内容。现在，Google希望将类似的剪贴板管理器引入Chrome OS，以支持文本、图像等。

在Windows 10上，你可以使用Windows + V 快捷键弹出最近复制的内容的列表，这在你意外复制要保留在剪贴板中的内容时特别方便。Android和许多其他操作系统一样，只能通过已安装的应用程序（例如Gboard）提供此功能，仅在今年才获得支持保存最近复制的图像。

根据新发布的代码更改，并在chrome//flags中带有相应的flag，Google正在为Chrome OS准备内置的剪贴板管理器。从flag的描述来看，它似乎是受Windows 10剪贴板管理器启发的，使用了类似的快捷键组合。

Enable Multipaste Pressing search + v will show a menu that allows you to paste things previously copied. #multipaste

按键组合使用Search + V不足为奇，因为Chrome OS操作系统经常用到Search键，例如Home键为Search + Left键，Google Assistant为Search + A键。在这种情况下，剪贴板管理器可能选择Search + V，类似于大多数计算机上的Ctrl + V组合键。

IT之家了解到，在目前的早期开发阶段，Chrome OS的剪贴板管理器将存储你已复制的五个内容，并计划支持文本、带格式的文本、图像、书签格式的Web链接以及称为“Web智能粘贴”的内容。

深入研究同一位开发人员的旧代码更改，我们认为Chrome OS的剪贴板管理器被赋予了合适的代号“tote手提袋”。根据相同的代码，我们还相信，“tote”除了可以通过Search + V轻松打开外，还将在ChromeOS操作系统的快速设置栏中有一个专用按钮。

总而言之，假设这个新的剪贴板管理器实际启动并且没有被取消，它将为帮助Chrome OS与Windows之类的产品保持同等水平又迈出一大步，Parallels计划提供支持。