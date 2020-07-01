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谷歌收购亚马逊支持的 AR 眼镜公司 North，为其设备互联添砖加瓦

2020/7/1 7:53:03来源：新浪科技作者：唐风责编：问舟/实习评论：

Alphabet 旗下谷歌公司周二宣布，该公司已经收购了一家名为 North 的加拿大公司。North 成立至今已有 8 年，是亚马逊支持下的一家智能眼镜制造公司。

谷歌并未披露这项收购交易的价值，但有外媒称其交易价格约为 1.8 亿美元，还不及 North 此前筹集的 2 亿美元资金。

在增强现实领域中，谷歌是最早的先驱之一，早在 2012 年就推出了谷歌眼镜（Google Glass），但由于定价过高和隐私相关忧虑而未能吸引消费者。尽管如此，谷歌仍在继续提供一种企业版谷歌眼镜，与微软 HoloLens 展开竞争。

谷歌表示，此次收购将有助于实现其 “环境计算”（ambient computing）的愿景，也就是无处不在的互联设备协同工作。

“我们正在打造一个让人们能够随处获得帮助的未来，所有设备都能协同工作，技术隐入后台。”谷歌设备和服务高级副总裁里克 · 奥斯特罗（Rick Osterloh）发表声明称。“North 的技术专长将有助于我们继续投资于硬件和环境计算的未来。”

North 的前身为 Thalmic Labs，随后在 2018 年发布名为 Focals 的全息智能眼镜时更名。North 周二表示，原定于今年上市的升级版 Focals 2.0 智能眼镜不会出货，此前该公司宣布将逐步停产第一代眼镜。

在被谷歌收购后，North 总部仍将留在加拿大。

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关键词：谷歌

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