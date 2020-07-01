不止于降低网间结算费用，国家（杭州）新型互联网交换中心正式启用

7 月 1 日消息 经过前期的充分调研和去年开始的积极试点，我国在新型互联网交换中心领域取得了阶段性成果 ——6 月 30 日，国家（杭州）新型互联网交换中心宣布正式启用，与此同时，由三大运营商、阿里、网易等参股的浙江省新型互联网交换中心有限责任公司正式揭牌并投入运营。

这标志着又一国家级互联网关键基础设施的诞生，进一步夯实了我国互联网创新发展的网络基础，能有效提升网络性能，降低网络接入和流量交换成本，促进网络资源开放共享，是重要的网间互联基础设施，对于完善我国互联网架构、加快网络强国建设具有重要意义。

新业务呼唤新型互联网交换中心

据了解，互联网交换中心一般是指：为促进互联网骨干网的网间互联和公平竞争而设置的运营商间进行数据网际交换的机构，是为互联网业者提供空间进行网络互连、交换流量和资源的服务场所，互联网业者可以在这里利用机架或场地、放置管理自己的网络设备，方便地进行彼此间网络互联，经营业者也可以选择更经济、高效的接入方式。

而长期以来，我国主要依靠骨干直联点与传统交换中心（Network Access Point, NAP）疏导骨干互联单位网间流量，在我国互联网高速发展中起到重大支撑作用。但随着以数字经济为代表的新兴产业快速崛起，消费互联网向产业互联网转型升级，超高清视频、VR/AR、人工智能、车联网等新业务对互联网网络性能要求急剧提升，上述传统模式已难以为继。扩展网间互联主体多样性、提升网间通信效率的呼声越来越高，建设新型互联网交换中心的需求日益迫切。

2019 年 10 月，工业和信息化部批复同意在杭州开展国家级新型互联网交换中心试点，并在乌镇挂牌 “国家（杭州）新型互联网交换中心”。而这次国家（杭州）新型互联网交换中心宣布正式启用，可以说是我国在新型互联网交换中心领域创新取得的一次阶段性成果。

业内人士认为，国家（杭州）新型互联网交换中心不仅将打通基础电信企业、云服务企业、CDN 企业等多方互联互通的基础网络，以更便捷的数据、信息、资源互通，助力中小企业创新创业发展，有力推动电子商务、云计算、游戏等互联网产业的繁荣发展，还将有效推动 5G、人工智能、大数据等作为 “新基建”关键领域的数字经济发展。

一点接入、多点连通，降低网间结算费用

与传统交换中心相比，新型互联网交换中心的主要区别和优势在于，新型互联网交换中心是汇集各类互联网企业互联互通的基础平台，具备 “一点接入、多点连通”优势：

一是对接入主体的扩展，从少数几家骨干互联单位扩展到允许民营互联网服务商、云服务商等多类互联网络主体的全方位接入，有利于实现各层级网络间流量的快速疏导，降低网络绕转成本，提升网络互联互通效率。

例如，此前各类有互联网流量交换需求的企业需要在运营商部署服务器，购买网络带宽资源并支付一定的网间结算费用，而接入新型互联网中心后，企业可根据运营商提供的端口流量大小和传输线路资源快慢来选择购买哪家的服务，有效降低了接入成本和互联互通费用支出，其最大好处就是降低了网间结算费用，这对阿里、网易等有大流量、但基础网络与 IDC 资源相对匮乏的企业来说肯定是好事。

目前，包括基础电信企业、各类大型互联网企业等 40 余家企业接入了交换中心，接入总带宽达到了 422G，将有效提升企业互联互通质量和效率，也将降低企业接入成本和互联互通费用支出。

二是对应用创新的促进，网络资源更加聚焦，全产业链各环节在此可进行更便捷的数据互通、信息互通、资源互通（例如不同云服务商的互通），在实现流量高效疏导的同时，降低应用企业多点部署难度，是中小企业创新创业发展的 “助推器”。

为此，国家（杭州）新型互联网交换中心将优先开展流量交换等基础业务服务，可提供多种互联接入方式，接入对象可以是 ISP、ICP、云、CDN 等互联网企业，并可根据不同需求提供增值业务服务，包括云服务、数据分析业务、IP 地址集中翻译、安全类等，与接入企业共建互联网交换中心生态共同体。

不一样的 “国家队”带来更多创新可能

这次启用的国家（杭州）新型互联网交换中心，虽然可以看作是国家级的新型互联网交换中心，但实际上采用了 “政府指导下的企业联合建设运营”的创新模式，除了各级政府在两年试点期间总共将给予 1.6 亿财政补贴，还涵盖三大国有运营商等基础电信企业，同时还全方位接入了互联网企业、云计算企业、内容分发企业、互联网数据中心等多类网络主体。

例如，此次正式揭牌并投入运营的浙江省新型互联网交换中心有限责任公司，该公司 9 大股东包括联通创新创业投资有限公司、中国移动通信集团浙江有限公司、天翼资本控股有限公司、浙江华数广电网络股份有限公司、杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司、网易（杭州）网络有限公司等。

这样既有新型互联网交换中心 “国家队”身份，又有企业联合建设运营、尤其是民营互联网巨头企业的支持，将为新型互联网交换中心领域的合作创新、业务创新、模式创新带来更多可能。