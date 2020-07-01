三星：870 QVO 让用户以 HDD 的容量享受 SSD 的性能

IT之家 7 月 1 日消息 今天，三星存储产品官方微博发布新闻稿，在国内发布 870 QVO SSD，2020 年 6 月 30 日起陆续上市，建议零售价为 1TB SSD 129.99 美元起，国行价格暂未公布。

产品规格：

三星表示，新款固态硬盘具有高达 8TB 的容量，为主流和专业 PC 用户提供了速度、存储容量和可靠性的结合。

三星电子品牌存储业务部副总裁 Mike Mang 博士表示，三星继于 2018 年推出首款消费类 QLC 驱动器 860 QVO 之后，将发布第二代 870 QVO SSD，该硬盘容量翻了一番，达到了 8TB，性能和可靠性也得到了显著提高。新款 870 QVO 将使更多消费者能够以类似 HDD 的容量享受 SSD 的性能优势。

IT之家了解到，870 QVO 可提供分别高达 560 MB/s 和 530 MB/s的顺序读取和写入速度，该SSD的智能 TurboWrite 技术使其可以使用大容量可变 SLC 缓存 ³来保持峰值性能水平。与 860 QVO 相比，870 QVO 的随机读取速度提高了 13%，非常适合诸如多任务处理、游戏和 Web 浏览等日常计算需求。更新的数据迁移软件和三星魔术师固态硬盘管理软件 6.1 提供了许多改进和增加的功能，让用户可以更轻松地升级、管理和优化其固态硬盘。